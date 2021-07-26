Borja descarta Boca Juniors e garante que jogará pelo Palmeiras

Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação

De volta ao Palmeiras após empréstimo junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia, Miguel Borja se reapresentará na Academia de Futebol nesta segunda-feira (26) e estará apto a ser utilizado por Abel Ferreira a partir do dia 1 de agosto. O atacante falou sobre o retorno ao Brasil, em entrevista à rádio colombiana Caracol, no último sábado, e garantiu que jogará pelo Verdão.- Estamos esperando, meu compromisso agora é com o Palmeiras e tenho que focar em treinar bem. A qualquer momento estarei lá e terei que jogar. Por agora, tenho que treinar bem. Em poucos dias teremos o mata-mata da Libertadores e tenho que estar pronto - afirmou.

Recentemente especulado no Boca Juniors, Borja rejeitou uma proposta para aturar na equipe argentina e deve permanecer no Alviverde. O jogador exaltou a relevância dos Xeneizes no cenário do futebol sul-americano, mas afirmou que não irá romper o vínculo com o Palmeiras neste momento.- O Boca Juniors é um time que tem uma história muito impressionante, não só eu, mas muitos querem estar lá. Nas próximas horas viajo para o Brasil para cumprir o compromisso que tenho com o Palmeiras. Renovei com eles há 7 meses e seria errado dizer que quero ir para outro time. Tenho contrato até o final de 2022 com uma cláusula de mais um ano - finalizou o atleta colombiano.

Borja irá desembarcar no Brasil nesta segunda-feira e deve se reapresentar na Academia de Futebol ao longo do dia. Abel Ferreira ainda não definiu se o jogador fará parte do elenco de forma efetiva, sendo que só poderá entrar em campo pelo Verdão a partir de 1 de agosto.