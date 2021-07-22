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Borja de volta! Atacante já tem data certa para se reapresentar ao Palmeiras

Colombiano retorna aos treinos na Academia de Futebol, mas segue com futuro incerto no Alviverde...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2021 às 10:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Miguel Borja irá se reapresentar ao Palmeiras na Academia de Futebol na próxima segunda-feira (26) depois de retornar de empréstimo ao Junior Barranquilla, da Colômbia. No entanto, o atacante segue com futuro incerto no clube e ainda não sabe se irá ser utilizado por Abel Ferreira no segundo semestre ou se será negociado.O jogador ficou próximo de ser vendido em definitivo para o time colombiano, porém o clube não entrou em contato para efetivar a opção de compra até o prazo limite. Em função disso, ele voltou pertencer ao plantel alviverde.
Agora a diretoria do Palmeiras tenta achar outro destino para negociá-lo e, assim, conseguir recuperar parte do investimento da transação mais cara da história do clube. O Boca Juniors demonstrou interesse na contratação do colombiano, mas questões salariais impediram o avanço do negócio até o momento.Borja retorna aos treinos do Verdão apenas na próxima semana, porque recebeu férias após encerrar a disputa da Copa América com a Seleção Colombiana. Segundo informação da ESPN, o jogador estava cursando os últimos anos do ensino médio de forma online e, durante a competição, encerrou os estudos para se formar nesta semana.
Além disso, o atacante só poderá reestrear pelo clube a partir do dia 1 de agosto, data da reabertura da janela internacional de transferências. Em contrapartida ao que aconteceu com Dudu e Pedrão, o clube optou por não solicitar, junto à FIFA, uma liberação prévia.

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