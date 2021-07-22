Borja de volta! Atacante já tem data certa para se reapresentar ao Palmeiras

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Miguel Borja irá se reapresentar ao Palmeiras na Academia de Futebol na próxima segunda-feira (26) depois de retornar de empréstimo ao Junior Barranquilla, da Colômbia. No entanto, o atacante segue com futuro incerto no clube e ainda não sabe se irá ser utilizado por Abel Ferreira no segundo semestre ou se será negociado.O jogador ficou próximo de ser vendido em definitivo para o time colombiano, porém o clube não entrou em contato para efetivar a opção de compra até o prazo limite. Em função disso, ele voltou pertencer ao plantel alviverde.

Agora a diretoria do Palmeiras tenta achar outro destino para negociá-lo e, assim, conseguir recuperar parte do investimento da transação mais cara da história do clube. O Boca Juniors demonstrou interesse na contratação do colombiano, mas questões salariais impediram o avanço do negócio até o momento.Borja retorna aos treinos do Verdão apenas na próxima semana, porque recebeu férias após encerrar a disputa da Copa América com a Seleção Colombiana. Segundo informação da ESPN, o jogador estava cursando os últimos anos do ensino médio de forma online e, durante a competição, encerrou os estudos para se formar nesta semana.