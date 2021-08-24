Bordeaux melhora proposta, e Corinthians deve negociar Raul Gustavo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O vaivém do Corinthians está frenético e desta vez a situação é sobre uma saída que pode se concretizar em breve. Nesta terça-feira, o Bordeaux, da França, aumentou a proposta para contratar Raul Gustavo e os valores agradaram o Timão, que deve encaminhar a venda até o fim desta semana. A informação foi publicada primeiramente pelo GE e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Segundo apurou a reportagem, o valor da oferta é de 2 milhões de euros (R$ 12,36 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos do jovem zagueiro. Na conversa anterior, a sinalização era de metade dessa quantia, que foi rapidamente rechaçada pela diretoria corintiana, que também buscava manter um percentual, pensando em lucro em uma possível venda futura. Atualmente, o clube tem 90% dos direitos do defensor, o restante é do próprio jogador.

Esse modelo de negócio agrada ao Corinthians, que deve aceitar a proposta assim que ela for oficializada pelo clube francês. Raul e seu estafe também veem com bons olhos a ida para o futebol europeu. Aos 22 anos, ele tem potencial para se firmar no continente e com oportunidade de jogar com mais frequência. Ele tem sido reserva no time e não atua desde o dia 2 de junho.

O Alvinegro enxerga em Raul Gustavo a possibilidade de fazer caixa, pois o clube pretende arrecadar entre R$ 90 milhões e R$ 100 milhões com a venda de jogadores. A necessidade de "fazer caixa", porém, não fará com que Duilio e sua diretoria liberem os atletas por qualquer valor, principalmente esses que fazem parte de uma lista com alto potencial de venda ao futebol europeu.