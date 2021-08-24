Bordeaux melhora proposta, e Corinthians deve negociar Raul Gustavo

O vaivém do Corinthians está frenético e desta vez a situação é sobre uma saída que pode se concretizar em breve. Nesta terça-feira, o Bordeaux, da França, aumentou a proposta para contratar Raul Gustavo e os valores agradaram o Timão, que deve encaminhar a venda até o fim desta semana. A informação foi publicada primeiramente pelo GE e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Segundo apurou a reportagem, o valor da oferta é de 2 milhões de euros (R$ 12,36 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos do jovem zagueiro. Na conversa anterior, a sinalização era de metade dessa quantia, que foi rapidamente rechaçada pela diretoria corintiana, que também buscava manter um percentual, pensando em lucro em uma possível venda futura. Atualmente, o clube tem 90% dos direitos do defensor, o restante é do próprio jogador.
Esse modelo de negócio agrada ao Corinthians, que deve aceitar a proposta assim que ela for oficializada pelo clube francês. Raul e seu estafe também veem com bons olhos a ida para o futebol europeu. Aos 22 anos, ele tem potencial para se firmar no continente e com oportunidade de jogar com mais frequência. Ele tem sido reserva no time e não atua desde o dia 2 de junho.
O Alvinegro enxerga em Raul Gustavo a possibilidade de fazer caixa, pois o clube pretende arrecadar entre R$ 90 milhões e R$ 100 milhões com a venda de jogadores. A necessidade de "fazer caixa", porém, não fará com que Duilio e sua diretoria liberem os atletas por qualquer valor, principalmente esses que fazem parte de uma lista com alto potencial de venda ao futebol europeu.
Desde meados de 2020 no elenco principal, o zagueiro já completou 12 jogos pelo Timão e marcou dois gols no período. Titular com Vagner Mancini nesta temporada, ele acabou perdendo espaço com Sylvinho no 11 inicial alvinegro. Se Raul sair, o Alvinegro deve ficar apenas com Léo Santos para a posição, ou terá de buscar alternativas nas categorias de base, como o jovem Belezi.