Bom para bola e cofres, Corinthians joga classificação na Copa do Brasil e prêmio de R$ 1,35 milhão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Em uma semana de derrotas judiciais e novos sinais de pendências financeiras, o Corinthians joga a sua classificação para a terceira fase da Copa do Brasil nesta sexta-feira (26), às 21h30, no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ), contra o Retrô (PE). Uma classificação na competição nacional significa para o Timão algo que vai além do mérito esportivo, mas que ajuda nos cofres do clube, que atualmente estão vazios. Uma promoção para a terceira fase para equipes que fazem parte do "Top 15" no Ranking CBF rende R$ 1,35 milhão.

Somado ao R$ 1,15 mi conquistado com a classificação da primeira para a segunda fase, no dia 17 de março, ao vencer o Salgueiro (PE) por 3 a 0, no sertão pernambucano, o valor total levantado pelo clube do Parque São Jorge pode chegar a R$ 2,5 milhões neste início de trajetória.

Confirmando-se a promoção, o Corinthians se juntará a clubes que se classificaram diretamente para a terceira fase da Copa do Brasil e iniciarão na competição neste chaveamento. Equipes brasileiras classificadas à Libertadores (Palmeiras, Flamengo, Internacional, Atlético-MG, São Paulo, Fluminense, Grêmio e Santos) mais os atuais campeões da Série B (Chapecoense), Copa do Nordeste (Ceará) e Copa Verde (Brasiliense) iniciarão o torneio nesta conjuntura da competição.

Caso se chegue até a decisão e se sagre campeão, o Corinthians acumulará R$ 73,65 milhões.

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Duelo contra o Retrô

Jogo único, no interior do Rio de Janeiro, esse é o cenário do Timão para esse jogo decisivo, já que é único e com decisão por pênaltis em caso de empate durante os 90 minutos.