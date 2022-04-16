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Bom momento com Dorival, Mendoza em alta e velocidade: como o Ceará chega para enfrentar o Botafogo

Vozão está com 100% de aproveitamento desde que Dorival Júnior chegou e deixou adversários de peso para trás; jogo contra Botafogo terá transmissão no Premiere e SporTV...
LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2022 às 05:00

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 05:00

O Botafogo tem um duro teste pela frente: a equipe comandada por Luís Castro enfrenta o Ceará neste domingo, às 19h, na Arena Castelão pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso bate de frente justamente no melhor momento do Vozão na temporada, que deixou para trás eliminações no começo do ano para viver um novo ciclo com Dorival Júnior.+ VÍDEO: veja imagens exclusivas do Espaço Lonier, futuro CT do Botafogo
– Ceará chega em um bom momento, são três vitórias consecutivas. O Dorival tem 100% de aproveitamento, é o único treinador do Ceará nos últimos dez anos que conseguiu vencer os primeiros três jogos. O time vinha de um momento muito ruim, eliminações na Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, mas esses resultados deram uma mudança de chave. O torcedor está bem empolgado, deve ter um bom público na Arena Castelão - explicou André Almeida, setorista do Ceará no "Diário do Nordeste", ao LANCE!.
O Vozão passou por instabilidades com Tiago Nunes, demitido após a queda na Copa do Nordeste, mas Dorival conquistou resultados importantes de forma imediata. A equipe alvinegra vem de vitórias contra Independiente-ARG, Palmeiras e Deportivo La Guaira-VEN.
– Dorival mudou o sistema tático da equipe. O Ceará com Tiago Nunes jogava no 4-1-3-2, o Dorival colocou o 4-3-3 com três volantes e sem um atacante de referência: é o Lima pela direita, Mendoza na esquerda e Vina de falso 9. O Vina foi expulso contra o Palmeiras e não joga contra o Botafogo e essa é a grande dúvida na escalação. Será que mantém o esquema ou coloca o Zé Roberto, que é o centroavante de origem? - analisou André.VERSATILIDADE E VELOCIDADEVelocidade e rapidez ao contra-atacar. Essas são as ordens principais do Ceará ao conquistar a bola. O Vozão é um time muito vertical e que tem as pontas como principais expoentes dentro de campo. O jogo rápido e pelos lados - justamente um setor que o Botafogo sofreu contra o Corinthians, na estreia - deve entrar em evidência no Castelão.
+ Botafogo gasta R$ 65 milhões na primeira janela da 'Era Textor' e valor pode aumentar no futuro
– Um ponto forte do Ceará nos últimos jogos tem sido o ataque, foram sete gols marcados em três partidas, a defesa também vem bem, com apenas três gols sofridos. Tem tido um bom equilíbrio. O ponto fraco eu destacaria o lado direito da defesa caso jogue o Nino Paraíba. Ele tem sido titular, mas o Michel Macedo é um lateral que dá mais segurança. O Nino ataca muito bem mas deixa espaço - colocou.
Diante de um contexto positivo, Stiven Mendoza aparece com o holofote individual. O colombiano marcou dois gols nos últimos três jogos.
Crédito: MendozafezgolcontraoPalmeiras(Foto:FelipeSantos/CearáSC

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