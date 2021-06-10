Bom início de Marcos Guilherme acirra disputa no ataque do Santos

Marcos Guilherme desembarcou faz pouco tempo na Vila Belmiro para ser mais uma opção no ataque santista. O jogador, que chegou emprestado pelo Internacional, estreou pelo clube contra o Bahia, na primeira rodada do Brasileirão. Ele ficou no banco e entrou no segundo tempo, feito que se repetiu na primeira partida da Copa do Brasil contra o Cianorte. Mas depois as coisas mudaram...Com a lesão de grau 1 na coxa esquerda do atacante Lucas Braga, Marcos Guilherme ganhou a vaga de titular na equipe. Nos últimos dois jogos, Ceará e Cianorte, ele foi escalado entre os 11. E com muita correria e visão de jogo, vem agradando a comissão técnica e o torcedor.Na partida contra o Cianorte, na última terça-feira, na Vila, ele marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Depois de driblar um adversário pela esquerda, finalizou com categoria de fora da área para anotar um golaço.Fernando Diniz, após o confronto, elogiou o jogador.
"Vai ajudar e está ajudando. Foi decisivo pela condição técnica, mas ajuda de forma sistemática na parte tática. Lucas Braga da mesma forma. Lucas ganhou mais protagonismo com a minha chegada, aprende a flutuar mais em campo e podem jogar juntos com toda certeza. Marcos Guilherme tem certa versatilidade e Lucas Braga está aprendendo a jogar em mais lugares do campo", disse o treinador.
Para o jogo do final de semana contra o Juventude, pelo Brasileirão, na Vila, Lucas Braga pode estar á disposição. Ele iniciou na segunda-feira (7) o processo de transição no gramado CT Rei Pelé e pode voltar a ser opção para Diniz.
Além de Lucas Braga e Marcos Guilherme, o Santos conta no setor com Kaio Jorge, Bruno Marques, Marinho, Ângelo, Copete, Renyer, Lucas Venuto, Marcos Leonardo e Raniel (esse ainda buscando a melhor forma física após se recuperar de diferentes problemas).