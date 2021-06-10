Bom início de Marcos Guilherme acirra disputa no ataque do Santos

Marcos Guilherme desembarcou faz pouco tempo na Vila Belmiro para ser mais uma opção no ataque santista. O jogador, que chegou emprestado pelo Internacional, estreou pelo clube contra o Bahia, na primeira rodada do Brasileirão. Ele ficou no banco e entrou no segundo tempo, feito que se repetiu na primeira partida da Copa do Brasil contra o Cianorte. Mas depois as coisas mudaram...Com a lesão de grau 1 na coxa esquerda do atacante Lucas Braga, Marcos Guilherme ganhou a vaga de titular na equipe. Nos últimos dois jogos, Ceará e Cianorte, ele foi escalado entre os 11. E com muita correria e visão de jogo, vem agradando a comissão técnica e o torcedor.Na partida contra o Cianorte, na última terça-feira, na Vila, ele marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Depois de driblar um adversário pela esquerda, finalizou com categoria de fora da área para anotar um golaço.Fernando Diniz, após o confronto, elogiou o jogador.