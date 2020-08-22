Bolsonaro manda mensagem de apoio a Neymar e brinca: 'O pai tá on'

Jair Bolsonaro brincou com o "lema" de Neymar Crédito: Reprodução

A dois dias da final da Liga dos Campeões, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma mensagem de apoio ao atacante Neymar, do Paris Saint-Germain (FRA). Em vídeo publicado pelo seu filho, Flavio Bolsonaro, o presidente brincou e entrou na onda do craque brasileiro.

- Fala, Neymar. Bom jogo para você, estamos aqui na torcida e o pai tá on - disse o presidente.