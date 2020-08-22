Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol

Bolsonaro manda mensagem de apoio a Neymar e brinca: 'O pai tá on'

Presidente da República entrou na brincadeira do craque brasileiro e mandou mensagem desejando sorte na decisão da Liga dos Campeões da Europa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2020 às 10:13

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 10:13

Jair Bolsonaro brincou com o
Jair Bolsonaro brincou com o "lema" de Neymar Crédito: Reprodução
A dois dias da final da Liga dos Campeões, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma mensagem de apoio ao atacante Neymar, do Paris Saint-Germain (FRA). Em vídeo publicado pelo seu filho, Flavio Bolsonaro, o presidente brincou e entrou na onda do craque brasileiro.
- Fala, Neymar. Bom jogo para você, estamos aqui na torcida e o pai tá on - disse o presidente.
O PSG chegou na final da Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história. A final será no domingo, às 16h, em Lisboa, contra o Bayern de Munique, da Alemanha.
Ver essa foto no Instagram

Presidente @jairmessiasbolsonaro manda mensagem para @neymarjr : o Pai tá ON!!!!

Uma publicação compartilhada por Fla?vio Bolsonaro (@flaviobolsonaro) em

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa com Gloria Groove no BBB 26 tem choro, alfinetadas, teorias e até vazamento inusitado
Jordano Bruno Gasperazzo Leite, Fabrício Araújo Dutra e Paulo Expedicto Amaral Neto
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência
Imagem de destaque
Lei permitirá que grávidas remarquem testes físicos de concursos no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados