Bolsonaro e governador do Rio comparecem ao jogo do Flamengo com público na Libertadores

O Flamengo atua com público parcial na noite desta quarta-feira, no jogo contra o Defensa y Justicia-ARG, pela volta das oitavas de final da Libertadores. Após autorização da Conmebol e autoridades locais, o duelo foi transferido para Brasília, mais precisamente ao Estádio Mané Garrincha, onde Jair Bolsonaro, presidente da República, e Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, compareceram e foram a camarotes assistirem à partida. O governador chegou ao estádio junto a Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Já Bolsonaro chegou para ver o jogo, cujo palco tinha a permissão de receber até 25% do público, logo após o apito inicial. Cabe dizer que o vice-presidente do Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão, flamenguista declarado, também está no local.