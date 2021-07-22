Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bolsonaro e governador do Rio comparecem ao jogo do Flamengo com público na Libertadores
futebol

Bolsonaro e governador do Rio comparecem ao jogo do Flamengo com público na Libertadores

Presidente da República e Cláudio Castro foram ao Mané Garrincha na noite desta quarta...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2021 às 22:07

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 22:07

Crédito: Divulgação / Presidência da República
O Flamengo atua com público parcial na noite desta quarta-feira, no jogo contra o Defensa y Justicia-ARG, pela volta das oitavas de final da Libertadores. Após autorização da Conmebol e autoridades locais, o duelo foi transferido para Brasília, mais precisamente ao Estádio Mané Garrincha, onde Jair Bolsonaro, presidente da República, e Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, compareceram e foram a camarotes assistirem à partida. O governador chegou ao estádio junto a Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Já Bolsonaro chegou para ver o jogo, cujo palco tinha a permissão de receber até 25% do público, logo após o apito inicial. Cabe dizer que o vice-presidente do Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão, flamenguista declarado, também está no local.
+ Caminho até Montevidéu: veja o chaveamento da Libertadores
Estima-se que cerca de seis mil torcedores compraram bilhetes para o confronto da Libertadores, o primeiro com torcida nesta atual edição. Há setores destinados a torcedores destinados e outros para quem apresentou o exame RT-PCR, realizado a partir da última segunda-feira. O valor variou de R$ 140 a R$ 500.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados