Bologna x Juventus: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Italiano

Neste sábado, a Juventus visita o Bologna pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. A Velha Senhora não teve um bom início na competição e agora vem buscando os resultados para avançar às primeiras colocações da tabela. Enquanto o Bologna espera surpreender e vencer em casa contra um adversário superior. O confronto, no Estádio Renato Dall'Ara, está marcado para às 14h.
BOLOGNAA equipe ocupa a 10ª colocação do Campeonato Italiano com 24 pontos e vem de duas derrotas consecutivas. O Bologna busca surpreender e vencer em casa contra um adversário superior para poder avançar na tabela.
JUVENTUSA Velha Senhora não teve um bom começo de campeonato e se encontra na sétima colocação, com 29 pontos. A equipe, agora, vai atrás de recuperar os pontos perdidos para poder se figurar nas primeiras posições da competição.FICHA TÉCNICA
Data e horário: 18/12/2021, às 14hLocal: Estádio Renato Dall’Ara, em Bolonha (ITA)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOLOGNA (Técnico: Siniša Mihajlović) Slorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Soriano, Svanberg, Hickey; Barrow, Olsen e Arnautovic.
Desfalques: Jerdy Schouten e Kingsley Michael (lesionados)
JUVENTUS (Técnico: Massimiliano Allegri)Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Arthur, Rabiot, Dybala; Cuadrado, Bernardeschi e Morata. Desfalques: Locatelli, Chiesa e Ramsey (lesionados).