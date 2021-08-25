Bolívia antecipa apresentação de Moreno e o atacante não vai encarar o CRB pela Série B

A seleção da Bolívia pediu que o atacante Marcelo Moreno se apresentasse mais cedo para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Assim, o jogador do Cruzeiro vai ficar de fora da equipe por três jogos, contra CRB, Goiás e Ponte Preta. O time mineiro teve essa “surpresa” e Moreno não poderá estar em campo na segunda rodada do returno contra o CRB, domingo, 29 de agosto, às 16h, em MaceióA informação da apresentação antecipada de Moreno foi veiculada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. O atacante foi liberado das atividades e já prepara sua ida para se encontrar com a delegação boliviana. Moreno retorna para o duelo contra o Operário-PR, em BH, pela 24ª rodada. Vanderlei Luxemburgo pode formatar um ataque sem um homem de referência fixo, usando Rafael Sobis ou Dudu na posição de centroavante. O Cruzeiro está na 14ª posição, com 24 pontos.