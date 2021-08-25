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futebol

Bolívia antecipa apresentação de Moreno e o atacante não vai encarar o CRB pela Série B

O jogador terá de se juntar à sua seleção para os duelos das Eliminatórias para a Copa...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 15:57

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 15:57
Crédito: Moreno ficará de fora da Raposa por três rodadas na Série B- (Bruno Haddad/Cruzeiro
A seleção da Bolívia pediu que o atacante Marcelo Moreno se apresentasse mais cedo para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Assim, o jogador do Cruzeiro vai ficar de fora da equipe por três jogos, contra CRB, Goiás e Ponte Preta. O time mineiro teve essa “surpresa” e Moreno não poderá estar em campo na segunda rodada do returno contra o CRB, domingo, 29 de agosto, às 16h, em MaceióA informação da apresentação antecipada de Moreno foi veiculada inicialmente pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!. O atacante foi liberado das atividades e já prepara sua ida para se encontrar com a delegação boliviana. Moreno retorna para o duelo contra o Operário-PR, em BH, pela 24ª rodada. Vanderlei Luxemburgo pode formatar um ataque sem um homem de referência fixo, usando Rafael Sobis ou Dudu na posição de centroavante. O Cruzeiro está na 14ª posição, com 24 pontos.

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