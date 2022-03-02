Bolívar comenta sobre queda da Chaepecoense na Copa do Brasil

A quarta-feira da Chapecoense é cercada de muita explicação. Em São Luis do Maranhão, o Verdão do Oeste foi superado pelo Moto Club e acabou eliminado da Copa do Brasil.

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Após ficar em vantagem por 2 a 1, a Chape levou o empate e a virada, que aconteceu nos minutos finais da partida.

O interino Bolívar jogou limpo com o torcedor e deixou claro que estava surpreso com o placar negativo.

‘Estamos muito tristes, não consigo acreditar ainda nesta situação. Você precisa ter controle emocional numa partida dessas, o descuido e a falta de concentração acabaram nos custando muito caro’, afirmou.

Desclassificada, a Chapecoense volta para casa com R$ 750 mil na conta bancária como prêmio de consolação.