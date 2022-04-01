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Boletim Médico: recuperado de lesão, Mantuan volta a treinar no Corinthians

Bruno Melo segue transição. Fagner e Luan seguem em tratamento com o departamento de fisioterapia...
LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2022 às 14:11

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 14:11

Recuperado de dores no joelho direito, o meia-atacante Gustavo Mantuan foi novidade no treinamento do Corinthians nesta sexta-feira (1°).O jogador encerrou a sua transição física e está à disposição do técnico Vítor Pereira para a estreia do Timão na Libertadores, contra o Always Ready, da Bolívia, na próxima terça-feira (5), em La Paz.
> TABELA - Brasileirão vem aí! Confira e simule os primeiros jogos > GALERIA - Veja todos os treinadores estrangeiros do Corinthians
Quem está em fase final de recuperação, mas ainda não se encontra 100% é o lateral-esquerdo Bruno Melo, que está no fim do seu processo de volta aos gramados, com as atividades com bola.
Melo fez o aquecimento com o elenco corintiano nesta sexta-feira (1°), mas depois partiu para o seu cronograma de recuperação física com o preparador António Ascensão.
Quem ainda está no Departamento Médico é a dupla Fagner e Luan.
O lateral-direito trata uma lesão na coxa esquerda, sofrida nos minutos iniciais da derrota por 2 a 1 para o São Paulo, na semifinal do Campeonato Paulista, no último domingo (27), já o meia-atacante sente um desconforto no quadril.
Crédito: MantuanencerroutransiçãoeficaàdisposiçãoparaestreianaLibertadores(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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