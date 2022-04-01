Boletim Médico: recuperado de lesão, Mantuan volta a treinar no Corinthians

Recuperado de dores no joelho direito, o meia-atacante Gustavo Mantuan foi novidade no treinamento do Corinthians nesta sexta-feira (1°).O jogador encerrou a sua transição física e está à disposição do técnico Vítor Pereira para a estreia do Timão na Libertadores, contra o Always Ready, da Bolívia, na próxima terça-feira (5), em La Paz.

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Quem está em fase final de recuperação, mas ainda não se encontra 100% é o lateral-esquerdo Bruno Melo, que está no fim do seu processo de volta aos gramados, com as atividades com bola.

Melo fez o aquecimento com o elenco corintiano nesta sexta-feira (1°), mas depois partiu para o seu cronograma de recuperação física com o preparador António Ascensão.

Quem ainda está no Departamento Médico é a dupla Fagner e Luan.

O lateral-direito trata uma lesão na coxa esquerda, sofrida nos minutos iniciais da derrota por 2 a 1 para o São Paulo, na semifinal do Campeonato Paulista, no último domingo (27), já o meia-atacante sente um desconforto no quadril.