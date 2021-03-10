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futebol

Boletim médico: Mosquito vai a campo, mas não treina com bola no Corinthians

Por outro lado, Léo Santos se recupera de problema no adutor e participa de atividade no gramado...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 14:45

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 14:45
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Principal jogador do Corinthians na reta final da temporada passada, o atacante Gustavo Mosquito segue em recuperação de um trauma no joelho, que o tirou das duas últimas partidas.
Nesta terça-feira (10), o jogador fez um trabalho de recuperação física, correndo em volta de um dos gramados do CT Joaquim Grava, mas não treinou com bola. Isso faz com que o atleta siga como dúvida para o próximo compromisso do Timão, neste domingo (14), às 18h15, contra o São Caetano, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, no estádio Anacleto Campanella, no ABC Paulista. Diferentemente de Mosquito, o zagueiro Léo Santos, que até a última semana fazia um trabalho específico de recuperação física, por conta de uma lesão no adutor, treinou com bola e volta a ficar à disposição do técnico Vagner Mancini.
Mesmo assim, o Timão tem uma série de desfalques no momento, que vão além dos 13 jogadores afastados por estarem contaminados com o novo coronavírus. Atualmente, o Departamento Médico corintiano conta com quatro jogadores. Além de Mosquito, Danilo Avelar, Mantuan e Léo Natel estão com problemas físicos, os dois primeiros se recuperando de lesões no ligamento do joelho e o terceiro de um trauma na perna.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos

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