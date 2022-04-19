Boletim médico: com gripe, Cantillo fica fora da estreia do Corinthians na Copa do Brasil

O meia Cantillo completará um mês sem entrar em campo nesta quarta-feira (20), e poderia voltar a jogar justamente nesta data, já que o Corinthians levará time alternativo para enfrentar a Portuguesa/RJ, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.Porém, com um quadro de gripe, o colombiano foi preservado da partida e ficará mais um jogo fora no Timão.

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No período, o camisa 24 foi relacionado para os duelos contra Always Ready/BOL e Deportivo Cali/COL, pela Libertadores, e Botafogo, pela primeira rodada do Brasileirão, porém ficou fora até do banco de reservas na vitória corintiana sobre o Avaí, por 3 a 0, no último sábado (16), pela competição nacional, justamente por opção da comissão técnica.

O último jogo em que Cantillo esteve em campo foi na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Novorizontino, em Novo Horizonte, na última rodada da fase inicial do Campeonato Paulista, onde o técnico Vítor Pereira também optou por uma escalação inicial alternativa, já que a equipe alvinegra estava classificada com sobras para as quartas de final do Paulistão.

Após isso, o meia colombiano foi convocado para a sua seleção, para as duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar, mas não entrou em campo nos jogos contra Bolívia e Venezuela. Para piorar, a Colômbia não conseguiu a classificação para o Mundial, que será disputado no fim do ano.

JOÃO PEDRO TAMBÉM DESFALCA O TIMÃO

Outro atleta que não estará à disposição contra a Portuguesa/RJ é o lateral-direito João Pedro, com um desconforto no músculo posterior da coxa direita.

O jogador foi titular em duas partidas recentes, contra Always Ready/BOL e Botafogo, estreias do Corinthians na Libertadores e Botafogo, respectivamente.

No entanto, o atleta vai perder espaço no Timão com a chegada do português Rafael Ramos, que já estreou no último fim de semana, na vitória corintiana sobre o Avaí, por 3 a 0, no Brasileirão, e principalmente porque não vai permanecer no clube após junho, quando termina o seu contrato de empréstimo com a equipe do Parque São Jorge, e ele será devolvido ao Porto/POR.

João se junta ao zagueiro Robson no Departamento Médico. O camisa 3 está há 10 dias se recuperando de uma lesão de grau um no reto anterior da coxa direita.

LUAN VOLTA

Recuperado de uma lesão no quadril, o meia Luan voltou a ser relacionado para uma partida depois de um mês e dois dias.

O jogador não era convocado para uma partida oficial desde o dia 17 de março, quando ficou somente no banco de reservas no clássico entre Palmeiras e Corinthians, pelo Paulistão, onde o time alvinegro foi derrotado por 2 a 1, no Allianz Parque.

Desde o início do mês o camisa 7 fazia um trabalho especial de transição física, encerrado nesta semana e deixando o atleta apto para viajar para a Londrina com a delegação corintiana.

O meia também pode ser titular, algo que não acontece há exatos dois meses. A última vez foi no dia 19 de fevereiro, no empate por 1 a 1 do Timão contra o Botafogo/SP, em Ribeirão Preto, ainda pelo Estadual, ainda sob o comando do interino Fernando Lázaro,

Luan ainda não foi titular pelo Corinthians nas mãos do técnico Vítor Pereira.

Com o retorno, o meia Ruan Oliveira é o único atleta corintiano que segue em transição.