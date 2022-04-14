Boletim médico: Adson se recupera de lesão no tornozelo e reforça o Corinthians em treino

O Departamento Médico do Corinthians teve uma baixa nesta quinta-feira (14). O meia Adson, que foi desfalque do confronto diante do Deportivo Cali, da Colômbia, na última quarta-feira (13), está recuperado de uma entorse no tornozelo direito e treinou normalmente com o elenco corintiano.O camisa 28 tem ganho chances no Timão sob o comando do técnico Vítor Pereira, e a tendência era que ele fosse titular contra os azucareros, pela Libertadores. Na ausência, Gustavo Mantuan foi quem começou jogando e fez boa partida.

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No processo de rodízio que o treinador corintiano tem feito, Adson é um trunfo de velocidade pelos lados do campo, dando contrapeso para uma cadência maior no meio-campo, que conta com atletas mais experientes.

Cria das categorias de base corintiana, o jovem de 21 anos jogou 10 das 17 partidas do Corinthians na temporada, tendo marcado um gol e dado uma assistência.

Se Adson está recuperado de lesão, o zagueiro Robson Bambu segue fora, tratando um problema muscular de grau 1 no reto anterior da coxa direita.

Os meias Luan e Ruan Oliveira estão em processo de transição física.