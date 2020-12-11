Boletim dos desfalques: Lucca volta neste sábado; Yuri, Barcelos e Muriel treinam no Fluminense

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Depois de assumir o comando do Fluminense após a saída de Odair Hellmann, o técnico Marcão entrou na reta final da preparação para sua reestreia no comando da equipe neste domingo, contra o Vasco, em São Januário. E o ídolo Tricolor tem algumas boas notícias para a sequência. Recuperados de Covid-19, o goleiro Muriel, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos e o volante Yuri já estão de volta aos treinamentos desde o último domingo.

Como treinaram durante a semana, os três devem estar disponíveis para o clássico. No gol, a tendência é que Marcos Felipe se mantenha entre os titulares. Na lateral, Barcelos disputa vaga com Egídio, enquanto Yuri tem Hudson e André na concorrência. Quem também havia testado positivo e volta neste sábado é o atacante Lucca. Ele, porém, fica fora pois não teria tempo hábil de estar em forma para o jogo.

O lateral-direito Igor Julião apresentou sintomas gripais antes da partida com o Athletico, no Maracanã, e foi retirado dos relacionados. O jogador realizou o teste de Covid-19 e deu negativo. Portanto, ele deverá ser o titular em São Januário, já que Calegari está com a Seleção Brasileira Sub-20.

Já o atacante Fred, que sofreu uma entorse no tornozelo direito, voltou aos treinos ainda antes da última rodada, mas acabou ficando fora. O centroavante deverá estar no grupo que encara o Vasco. Yago Felipe, que sofreu uma entorse no joelho direito, vem tendo uma ótima recuperação e retornou aos treinamento. No entanto, o meio-campista ainda deve ser desfalque para o clássico, já que não entra em campo desde a vitória contra o Internacional no dia 22 de novembro.