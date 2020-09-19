Boletim do Palmeiras: Desfalques e o time do Palmeiras que pega o Grêmio

O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Grêmio, neste domingo (20) em Porto Alegre às 16h (de Brasília), com uma atividade na Academia de Futebol. O Verdão terá desfalques e novidades na equipe titular. Confira!
Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 13:40
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