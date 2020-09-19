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Boletim do Palmeiras: Desfalques e o time do Palmeiras que pega o Grêmio

Alviverde encerrou a preparação para a partida contra o Tricolor gaúcho, neste domingo (20) em Porto Alegre. Veja quais as novidades na equipe que entra em campo no Sul...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 13:40

LanceNet

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Publicado em 

19 set 2020 às 13:40
Crédito: Palmeiras encerra a preparação para enfrentar o Grêmio (Reprodução
O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Grêmio, neste domingo (20) em Porto Alegre às 16h (de Brasília), com uma atividade na Academia de Futebol. O Verdão terá desfalques e novidades na equipe titular. Confira!

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