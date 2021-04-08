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Boletim do Flamengo: Matheuzinho treina com o grupo e deve voltar na Supercopa; Pedro não avança

Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras pela Supercopa do Brasil neste domingo, em Brasília...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 11:49

LanceNet

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Publicado em 

08 abr 2021 às 11:49
Crédito: Marcelo Cortes/CRF
O Flamengo voltou a treinar nesta quinta-feira, desta vez no período da manhã (a partir das 9h), seguindo a preparação para enfrentar o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil, domingo, em Brasília. A novidade ficou por conta da participação integral de Matheuzinho, liberado para voltar a ser relacionado.O lateral-direito está recuperado uma lesão na coxa direita, sofrida na partida contra o Boavista, em 27 de março. Por outro lado, Rogério Ceni ainda não sabe se poderá contar com Pedro, que permanece em tratamento junto a fisioterapeutas, com atividades no gramado, mas sem treinar com o grupo.
O Fla aguardará uma possível evolução na situação de Pedro até esta sexta-feira, dia que a delegação embarcará para a capital federal. O time ainda treinará às 9h de amanhã, quando, provavelmente, terá uma resposta concreta quanto ao camisa 21, cuja recuperação é na coxa esquerda.
Um dia antes do jogo, ou seja, no sábado, o Flamengo já treinará em Brasília, mais precisamente no CT do Brasiliense, pela manhã.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
O jogo contra o Palmeiras será às 11h deste domingo, no Estádio Mané Garrincha. O duelo que oporá o campeão do Brasileiro e o da Copa do Brasil de 2020 dará a um dos clubes o primeiro título na atual temporada.

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