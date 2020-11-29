Boletim Covid-19: após novo surto, Vasco vai ganhando 'reforços'

O Vasco penou com a falta de opções nos últimos jogos e ainda tem o técnico Ricardo Sá Pinto fora das atividades presenciais. Tudo por conta do mais recente surto de Covid-19 no clube. Mas as coisas estão começando a mudar: cinco jogadores estão de volta aos trabalhos presenciais.Os jogadores que voltaram a treinar no CT do Almirante são o zagueiro Ulisses, o volante Fellipe Bastos e os centroavantes Tiago Reis e Ribamar. Eles têm mais chances de estar à disposição para o jogo desta segunda-feira, mas são habitualmente reservas. O meia Benítez retornou aos trabalhos neste sábado.