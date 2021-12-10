Bola de Prata: Andreas é premiado com o gol mais bonito do Brasileiro e diz: 'Devo um título para a torcida'

placeholderO Flamengo encerrou a temporada 2021 de forma melancólica, com uma derrota por 2 a 0 para o Atlético-GO, na última quinta-feira, em Goiânia. Já de férias antecipadas e baixa na despedida do time, Andreas Pereira foi premiado com o "gol mais bonito do Brasileirão" no evento ESPN Bola de Prata de 2021, nesta sexta-feira, em São Paulo. Ele falou sobre a pintura de falta (relembre no vídeo acima) que o coroou e os traumas vividos na temporada:- Momento da falta, quando saiu, lembro do Filipe Luís falando para eu tentar chutar no gol, porque no treino acertei algumas. Tentei, e quando bati na bola, e ela saiu do meu pé, pensei que iria por cima, mas no fim ela deu a caidinha. Foi um momento muito feliz - comentou Andreas sobre o gol diante do Juventude, por 3 a 1 no Maracanã, emendando:

- Agradeço muito ao meu pai, por conta da persistência. Depois do treino fico treinando para me aperfeiçoar. > Andreas Pereira encerrou jejum de mais de três anos no Flamengo

Protagonista da falha que culminou no gol do título do Palmeiras na final da Libertadores, em Montevidéu, Andreas falou sobre a reação da torcida rubro-negra e a sensação de "dever" um título para Nação.

- Foi um dia marcante para mim, emocionante. A Nação (torcida do Flamengo) me abraçou depois do que aconteceu. Eu sou eternamente grato por isso - comentou o meio-campista à ESPN/Fox Sports.

- Eu estou com um sentimento de que devo um título para a torcida. Como disse pra eles, podem contar comigo, vou fazer o meu melhor para que no ano que vem a gente possa sair com esses títulos.