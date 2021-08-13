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Bola bate na mão de jogador do Operário dentro da área, árbitro ignora e Botafogo reclama de pênalti

Aos 48 minutos do segundo tempo, bola resvala no braço de Fabiano após cabeçada de Gilvan; Alvinegro é derrotado e fica na bronca nas redes sociais...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 00:03

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 00:03

Crédito: Reprodução/Premiere
A arbitragem foi um dos focos de atenção na derrota do Botafogo para o Operário, nesta quinta-feira, pela 17ª rodada da Série B do Brasileirão. Isto porque a bola bateu no braço de Fabiano, lateral do Fantasma, dentro da área após uma cabeçada de Gilvan. O árbitro ignorou.
+ Chay ironiza arbitragem após derrota do Botafogo
Nas redes sociais, o Botafogo ficou na bronca com a decisão. O Glorioso foi derrotado por 1 a 0 e poderia ter buscado um empate com um possível pênalti marcado.- Arbitragem ignora toque na mão dentro da área do Operário - escreveu o perfil do clube no Twitter.
Douglas Marques das Flores apitou a partida. Os assistentes foram Evandro de Melo Lima e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa, todos da Federação Paulista de Futebol.

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