Bola bate na mão de jogador do Operário dentro da área, árbitro ignora e Botafogo reclama de pênalti

Crédito: Reprodução/Premiere

A arbitragem foi um dos focos de atenção na derrota do Botafogo para o Operário, nesta quinta-feira, pela 17ª rodada da Série B do Brasileirão. Isto porque a bola bateu no braço de Fabiano, lateral do Fantasma, dentro da área após uma cabeçada de Gilvan. O árbitro ignorou.

+ Chay ironiza arbitragem após derrota do Botafogo

Nas redes sociais, o Botafogo ficou na bronca com a decisão. O Glorioso foi derrotado por 1 a 0 e poderia ter buscado um empate com um possível pênalti marcado.- Arbitragem ignora toque na mão dentro da área do Operário - escreveu o perfil do clube no Twitter.