Bola aérea foi bastante trabalhada em treinos, garante Medina

Uma mistura de frustração e indignação pôde ser notada na avaliação feita pelo técnico Alexander Medina por conta da forma que o Internacional sofreu os dois gols na igualdade com o 9 de Octubre em confronto que marcou a estreia das equipes na Sul-Americana.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPara o comandante do Colorado, esse tipo de jogada deveria ser melhor neutralizada por conta dos trabalhos feitos durante a semana, justamente visando a força que o oponente equatoriano apresentava e que, efetivamente, explorou bastante na partida realizada no Estádio Jocay.

Além disso, o próprio Medina atribuiu a escalação de Gabriel Mercado na equipe (exercendo a função de lateral-esquerdo) como uma tentativa de elevar a média de altura da equipe e facilitar as disputas no alto:

- Trabalhamos muito este tema (bola aérea). Insistimos, mas acontece. Precisamos ter um melhor posicionamento nesta situação. Ter uma boa marcação, os rivais por perto para não deixá-los subir. É por isso que também buscamos subir a estatura com Gabriel (Mercado), pela fortaleza do rival. Não ocorreu como planejamos. Levamos gols pela forma que trabalhamos.

Antes de novamente se concentrar na Sul-Americana onde o time do Beira-Rio recebe o Guaireña-PAR às 21h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira (14), o desafio será na estreia do Campeonato Brasileiro, frente ao Atlético-MG. O jogo em questão ocorrerá no Mineirão, às 16h (de Brasília), no domingo (10).