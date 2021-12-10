Bochum x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

A bola vai rolar pela 15ª rodada do Campeonato Alemão. Neste sábado, o Borussia Dortmund, vice-líder do torneio nacional, visita o Bochum, que tenta se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. O duelo acontece no Vonovia Ruhrstadion, às 11h30 (de Brasília). BOCHUMNo meio da tabela, o Bochum que se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. Recém-promovida à primeira divisão alemã, a equipe comandada por Thomas Reis, que tem 19 pontos, vem de duas vitórias consecutivas, contra Freiburg e Augsburg.

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BORUSSIA DORTMUNDTentando acabar com a hegemonia do Bayern de Munique, que conquistou o Campeonato Alemão nos últimos nove anos, o Borussia Dortmund tenta se recuperar da derrota sofrida justamente para o time bávaro na rodada. Atualmente, o time de Marco Rose tem 34 pontos, quatro a menos que o líder.

+ Chelsea vai poupar o time no Mundial? Veja quem são os reservas dos BluesFICHA TÉCNICA

Bochum x Borussia DortmundBundesliga - Campeonato Alemão15ª Rodada​Data e horário: 11/12/2021, às 11h30 (de Brasília)​Local: Vonovia Ruhrstadion, em Bochum (ALE)Transmissão: One Football

PROVÁVEIS TIMES

BOCHUM (Técnico: Thomas Reis)Riemann; Stafylidis, Masovic, Lampropoulos e Soares; Losilla, Pantovic e Rexhbecaj; Holtmann, Asano e Polter.

Desfalques: Asano, Blum, Decarli, Hartwig e Zoller (lesionados); Löwen (Covid-19).

BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Meunier, Hummels, Zagadou e Raphaël Guerreiro; Emre Can, Bellingham e Dahoud; Wolf, Haaland e Reus.

Desfalques: Akanji, Morey, Moukoko, Reyna e Schmelzer (lesionados); Malen (doente).