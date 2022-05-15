Boca Juniors x Corinthians: saiba onde assistir ao duelo pela Copa Libertadores

Na próxima terça-feira (17), às 21h30, Boca Juniors e Corinthians se enfrentam pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores em La Bombonera, na Argentina.

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TABELA> Veja os jogos do Corinthians na Copa LibertadoresA partida terá transmissão do SBT. O fã de esporte também poderá acompanhar o jogo no tempo real do L!, e em áudio na parceira LANCE!/Voz do Esporte.

O Timão lidera o Grupo E do torneio continental com sete pontos em quatro jogos. A equipe de Vítor Pereira tem um ponto a mais que o Boca Juniors e precisa da vitória para se manter na ponta. Deportivo Cali e Always Ready têm, respectivamente, cinco e quatro pontos.

BOCA JUNIORS X CORINTHIANS

Local: La Bombonera, Buenos Aires-ARGData e hora: 17 de maio de 2022, às 21h30Árbitro: Christian Ferreyra (URU)Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Marin Soppi (URU)Onde assistir: SBT e no tempo real do L! e em áudio na parceira LANCE!/Voz do Esporte