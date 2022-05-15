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Boca Juniors x Corinthians: saiba onde assistir ao duelo pela Copa Libertadores

Duelo na Argentina é válido pela quinta rodada da fase de grupos do torneio continental...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 18:00
Na próxima terça-feira (17), às 21h30, Boca Juniors e Corinthians se enfrentam pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores em La Bombonera, na Argentina.
GALERIA >Jogos do Corinthians na Neo Química Arena com a volta do público
TABELA> Veja os jogos do Corinthians na Copa LibertadoresA partida terá transmissão do SBT. O fã de esporte também poderá acompanhar o jogo no tempo real do L!, e em áudio na parceira LANCE!/Voz do Esporte.
O Timão lidera o Grupo E do torneio continental com sete pontos em quatro jogos. A equipe de Vítor Pereira tem um ponto a mais que o Boca Juniors e precisa da vitória para se manter na ponta. Deportivo Cali e Always Ready têm, respectivamente, cinco e quatro pontos.
BOCA JUNIORS X CORINTHIANS
Local: La Bombonera, Buenos Aires-ARGData e hora: 17 de maio de 2022, às 21h30Árbitro: Christian Ferreyra (URU)Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Marin Soppi (URU)Onde assistir: SBT e no tempo real do L! e em áudio na parceira LANCE!/Voz do Esporte
Crédito: BocaJuniorseCorinthiansseenfrentamnestaterça-feira(17(Foto:AlexSilva/LANCEPRESS!)

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