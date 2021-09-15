Bobsin volta a ser relacionado por Felipão para jogo da Copa do Brasil

Comparado a outros volantes do elenco tricolor no Brasileirão, Bobsin lidera em passes certos, com 466 em 10 jogos, além de ser o segundo em desarmes (18), cortes (7) e divididas ganhas (42). Ainda entre os jogadores da posição, o jovem é o único presente na liderança de todos esses quesitos e em interceptações, somando 7 nas 10 partidas da Série A. Com apenas 21 anos, é o volante oriundo da base com maior destaque no profissional e já teve a oportunidade de ser capitão da equipe, no empate por 0 a 0 contra o La Equidad, pela Sul-Americana. Na época, o técnico Thiago Gomes deu lugar a Tiago Nunes, que ficou no Brasil treinando o time principal. No primeiro jogo contra o rubro-negro carioca, a torcida gremista viu um meio-campo que cedeu muitos espaços, resultando em quatro gols do Flamengo na Arena do Grêmio. Bobsin, procurado por clubes do exterior e com contrato renovado até o fim de 2022, não foi relacionado para a partida em casa. No último jogo do Tricolor, ele estava na lista para o confronto contra o Ceará, mas ficou fora por uma lesão. Ainda que estivesse sem jogar pelo time principal, Victor foi capitão no empate por 2 a 2 diante do Corinthians no Brasileirão de Aspirantes.