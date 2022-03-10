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Boavista x Fluminense: veja como comprar ingressos para a última rodada da Taça Guanabara

Depois da vitória na Libertadores, time tricolor volta a campo neste sábado, às 16h, no Estádio Elcyr Resende, pelo Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 16:38

Publicado em 10 de Março de 2022 às 16:38

O Fluminense já começou a comercializar os ingressos para a partida contra o Boavista, no próximo sábado, às 16h, no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, pela última rodada da Taça Guanabara. Por determinação da equipe mandante, os sócios do Tricolor não terão direito a desconto no valor do ingresso. As entradas custarão R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).Os ingressos podem ser comprados na internet ou nas bilheterias abaixo. A venda on-line será através do site tickethub.com.br até as 23h59 desta sexta-feira (11/03). Neste caso, o ingresso é carregado no celular e não será necessário retirar na bilheteria.
O Fluminense já é o campeão da Taça Guanabara e vai apenas cumprir tabela contra o Boavista. Na semifinal do Campeonato Carioca, o Tricolor terá a vantagem do empate e, caso avance para a decisão, poderá escolher o mando de campo. O Tricolor aguarda Botafogo ou Vasco, quem terminar em quarto.
Pontos de venda:
Laranjeiras - Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Dia 10/03 (quinta-feira), das 10h às 17h- Dia 11/03 (sexta-feira), das 10h às 17h
Bilheteria do Estádio Elcyr Resende- Dia 12/03 (sábado), das 10h até o final do primeiro tempo
ATENÇÃO: A entrada dos torcedores do Fluminense será no Portão A. O acesso será permitido a partir das 14h.
IMPORTANTE: De acordo com o protocolo adotado pela equipe mandante, maiores de 18 anos deverão apresentar comprovante de vacinação com duas doses ou dose única no momento da compra do ingresso e no acesso ao estádio. Menores de 18 anos não precisarão apresentar comprovante de vacinação.
GRATUIDADE: Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão retirar o ingresso em Laranjeiras nesta quinta (10/03) ou na sexta (10/03). Será obrigatória a comprovação do benefício no ato da retirada. As gratuidades NÃO poderão ser retiradas no dia da partida.
Crédito: FluminensevaijogaremBacaxá,contraoBoavista,naúltimarodadadaTaçaGuanabara(Foto:MarceloCortes/CRF

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