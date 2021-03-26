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futebol

Boavista x Flamengo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Equipes se enfrentam neste sábado, às 21h05, pela 6ª rodada da Taça Guanabara...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 18:30

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 18:30
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Em situações diferentes na tabela, Flamengo e Boavista medem forças neste sábado, às 21h05 (de Brasília), em Bacaxá, pela 6ª rodada da Taça Guanabara. Enquanto o time de Saquarema é o décimo colocado, com cinco pontos, o Rubro-Negro está na vice-liderança, com 12, e pode recuperar a ponta se vencer a partida.
+ Confira a tabela completa do Campeonato CariocaA principal novidade rubro-negra na partida é a presença de Gabigol, que pediu para ser relacionado e deve começar como titular no time comandado por Maurício Souza. O confronto contra o Boavista será o último jogo da equipe alternativa do Flamengo no Campeonato Carioca. A partir de segunda-feira, o elenco será unificado e todos os jogadores ficarão à disposição de Rogério Ceni.Confira todos os detalhes da partida entre Boavista e Flamengo:
Estádio: Elcyr Resende Barbosa, em Saquarema (RJ)Data e hora: 27 de março de 2021, às 21h05Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva CoelhoAssistentes: Rodrigo Figueiredo Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho
Onde assistir: Cariocão TV, FlaTV+, Record (RJ e 27 cidades) e tempo real do L!BOAVISTA (Técnico: Leandrão)Klever, Caio, Douglas Pedroso, Elivelton e Jean; Jucilei, Fernando Bob, Ralph e Erick Flores (Jefferson Renan); Michel Douglas e Vitor Feijão.
Lesionados: Gabriel CassimiroSuspensos: NinguémPendurados: Fernando Bob e Caio Felipe.FLAMENGO (Técnico: Maurício Souza)
Hugo Souza; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura, João Gomes e Pepê; Vitinho, Michael e Gabriel Barbosa.
Lesionados: Pedro, Thiago Maia e Rodrigo Caio.Suspensos: Ninguém.Pendurados: Matheuzinho.
PALPITES: Na redação do LANCE!, 70% acreditam na vitória do Flamengo, enquanto 30% apostam no empate.

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