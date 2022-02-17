  • Boavista x Benfica: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Português
futebol

Boavista x Benfica: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Português

Após duas vitórias consecutivas, Benfica busca se aproximar ainda mais do Sporting, embora a luta pelo título nacional esteja distante. Boavista quer se afastar do Z-3...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 13:22

O Benfica viaja para encarar o Boavista nesta sexta-feira, às 17h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Português. Após duas vitórias consecutivas, as Águias se aproximam do Sporting, embora ainda estejam longe dos Dragões. Por outro lado, os mandantes lutam para abrir vantagem da zona do rebaixamento.PREOCUPAÇÃO DEFENSIVA- É um aspecto que me preocupa, mas não só o processo defensivo. Me preocupa a forma como defendemos, pois já sofremos até com bola parada, mas temos que olhar como um todo. Precisamos potencializar as situações em que a equipe está bem e encontrar estratégias para o que não está bem - disse Nélson Veríssimo, técnico interino.
GRANDE FASE​O comandante dos Encarnados também elogiou o crescimento de Everton Cebolinha. Desde o último dia 25 de janeiro, o atacante brasileiro três gols e contribuiu com duas assistências e vem sendo um dos destaques ofensivos do Benfica.
FICHA TÉCNICA:Boavista x Benfica
Data e horário: 18/2/2022, às 17h15 (de Brasília)Local: Estádio do Bessa Século XXI, em Porto (POR)Onde assistir: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BOAVISTA (Técnico: Petit)Bracali; Ilori, Cannon e Abascal; Santos, Ntep, Makouta e Perez; Nije, Musa e Sauer
Desfalques: Pedro Malheiro e Miguel Reisinho (machucados). Jackson Porozo (suspenso)
BENFICA (Técnico: Nélson Veríssimo)Vlachodimos; Lazaro, Otamendi, Vertonghen e Grimaldo; Everton, Weigl, Bernardo e Silva; Ramos e Núñez
Desfalques: Rodrigo Pinho, Lucas Verissimo e Haris Seferovic (machucados)
Crédito: BenficavivebommomentonoCampeonatoPortuguês(Divulgação/Benfica

Viu algum erro?
