Boa notícia! Volante Henrique, do Cruzeiro, recebe alta do hospital

Crédito: Juan Mabromata / AFP

O Cruzeiro informou que o volante Henrique recebeu alta nesta segunda-feira, 29 de junho após sofrer um acidente de carro na última sexta-feira, 26, em Brumadinho, Região Metropolitana de BH. O clube mineiro postou em suas redes sociais liberação do atleta do Hospital Mater Dei, na Região Centro-Sul da capital mineira.

De acordo com o Superintendente Médico do Cruzeiro, Dr. Daniel Baumfeld, Henrique está em constante processo de melhora e continuará a sua recuperação em casa.

Acidente de carro e susto

O jogador estava em seu carro, um Land Rover Recém que, caiu em um penhasco com 200 m de profundidade na sexta-feira, 26 de junho, em Brumadinho, na Grande BH. Henrique foi socorrido por membros do Corpo de Bombeiros e do Samu e foi levado ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. E MAIS:Resgate de Henrique exigiu técnica de rapel dos bombeiros e dispositivos do carro ajudaram a evitar o piorHenrique, do Cruzeiro, sofre acidente de carro em Brumadinho e é levado para hospital em BHKalil 'tranca' BH outra vez, mas libera treinamentos do CruzeiroEnderson Moreira celebra volta de Henrique por ganhar outro líderCruzeiro vai criar uma 'vaquinha virtual' com o torcedor, a 'Operação FIFA', para quitar dívidas na entidadeO jogador cruzeirense foi resgatado consciente, mas sentindo dores, segundo relatos da corporação. Ele não teve nenhuma fratura. Henrique estava sozinho na direção do carro. O acidente aconteceu por volta das 18h, mas somente foi levado ao hospital às 22h, segundo a PM mineira. De acordo com a Polícia Militar, há rastros do pneu na pista, o que indica uma tentativa forte de frenagem do veículo. O Cruzeiro já está ciente do acidente e acompanha o caso do seu atleta.

O jogador já foi transferido para outro hospital, Mater Dei, também na capital mineira e fará vários exames para detectar lesões ou fraturas.

O volante voltou a BH na última semana, quando houve um acerto com o Fluminense para deixar o time carioca e retornar ao time mineiro, com quem tem contrato até o fim de 2021. O volante é um dos jogadores que mais vestiram a camisa celeste, com 516 jogos.E MAIS:Henrique pede perdão à torcida do Cruzeiro no retorno ao clubeLateral-direito Raul Cáceres é apresentado e fala do sonho de infância de jogar no CruzeiroCruzeiro cria nova categoria de sócio-torcedor a R$ 1 mil e espera arrecadar R$ 1 milhão por mêsCruzeiro descobre mais gastos em casas noturnas e aciona Wagner Pires de Sá na JustiçaMaurício e Cacá são apostas do Cruzeiro para jogar na EuropaComeçamos a semana com uma ótima notícia!

Nosso atleta Henrique recebeu alta hospitalar nesta manhã e agora segue sua recuperação em casa.