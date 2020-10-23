Boa estreia de Leo Gil é um sopro de esperança no Vasco

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

A derrota por 2 a 1 para o Corinthians, em São Januário, certamente não era o resultado esperado pelo Vasco na estreia do técnico português Ricardo Sá Pinto. Já são nove jogos consecutivos, entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, sem saber o que é vitória. Um outro estreante da noite, no entanto, passou a carregar um pouco da esperança do torcedor vascaíno em dias melhores: Leonardo Gil.

O argentino, contratado junto ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, entrou aos oito minutos do 2º tempo da partida, substituindo Andrey, e mudou a dinâmica do meio-campo. Com passes verticais nas costas dos laterais corintianos, colocou os atacantes vascaínos em boa situação. O time, que antes rodava a bola com pouca objetividade, passou a ser mais incisivo após a entrada do camisa 7.

Mesmo ficando menos de 45 minutos em campo, Gil tocou 42 vezes na bola, completando 26 dos 31 passes curtos (84%) que tentou e três dos seis lançamentos, segundo dados do Sofascore. Marcos Jr, por exemplo, que atuou quase o dobro do tempo - 70 minutos -, tocou somente 49 vezes, concluindo 32 dos 41 passes (78%) que buscou.

Formando a dupla de volantes com Bruno Gomes no fim do jogo, no 4-2-3-1 proposto por Sá Pinto, Leo também se destacou defensivamente. O argentino ganhou todos os duelos no chão (3/3) e aéreos (1/1) que disputou, além de ter conseguido um desarme e uma interceptação na partida.

Com pouco tempo no gramado, mas muita participação e qualidade nas ações, Leo Gil já é a nova esperança do Vasco para reencontrar o equilíbrio na temporada.

NÚMEROS DE LEO GIL EM SUA ESTREIA PELO VASCO- Dados do Sofascore