Boa estreia de Leo Gil é um sopro de esperança no Vasco

A derrota por 2 a 1 para o Corinthians, em São Januário, certamente não era o resultado esperado pelo Vasco na estreia do técnico português Ricardo Sá Pinto. Já são nove jogos consecutivos, entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, sem saber o que é vitória. Um outro estreante da noite, no entanto, passou a carregar um pouco da esperança do torcedor vascaíno em dias melhores: Leonardo Gil.
O argentino, contratado junto ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, entrou aos oito minutos do 2º tempo da partida, substituindo Andrey, e mudou a dinâmica do meio-campo. Com passes verticais nas costas dos laterais corintianos, colocou os atacantes vascaínos em boa situação. O time, que antes rodava a bola com pouca objetividade, passou a ser mais incisivo após a entrada do camisa 7.
Mesmo ficando menos de 45 minutos em campo, Gil tocou 42 vezes na bola, completando 26 dos 31 passes curtos (84%) que tentou e três dos seis lançamentos, segundo dados do Sofascore. Marcos Jr, por exemplo, que atuou quase o dobro do tempo - 70 minutos -, tocou somente 49 vezes, concluindo 32 dos 41 passes (78%) que buscou.
Formando a dupla de volantes com Bruno Gomes no fim do jogo, no 4-2-3-1 proposto por Sá Pinto, Leo também se destacou defensivamente. O argentino ganhou todos os duelos no chão (3/3) e aéreos (1/1) que disputou, além de ter conseguido um desarme e uma interceptação na partida.
Com pouco tempo no gramado, mas muita participação e qualidade nas ações, Leo Gil já é a nova esperança do Vasco para reencontrar o equilíbrio na temporada.
NÚMEROS DE LEO GIL EM SUA ESTREIA PELO VASCO- Dados do Sofascore
37 minutos em campo42 toques1 passe decisivo26 passes certos (31 no total)3 lançamentos certos (6 no total)1 cruzamento certo (5 no total)1 finalização bloqueada3 duelos no chão vencidos (3 no total)1 duelo aéreo vencido (1 no total)1 desarme1 interceptação0 dribles sofridos2 faltas sofridas9 perdas de posse