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Billy Gilmour permanece no Chelsea até o fim desta temporada

Meio-campista cogitava ser emprestado para ter mais minutos de jogo por conta da saída do técnico Frank Lampard. Atleta não foi relacionado para partidas com Thomas Tuchel...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2021 às 10:12

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 10:12

Crédito: Divulgação/Rangers
Apesar dos rumores sobre uma possível saída de Billy Gilmour do Chelsea, cresce a chance do meio-campista permanecer no conjunto dirigido por Thomas Tuchel, segundo a imprensa inglesa. O jovem de 19 anos buscava um empréstimo para se desenvolver e o Southampton era um dos principais candidatos na disputa.O atleta foi deixado de fora da lista de relacionados do comandante alemão nas duas primeiras partidas em que Tuchel dirigiu o plantel dos Blues. A promessa acredita que a disputa com Kanté, Jorginho e Kovacic tenha ficado mais complicada por conta da demissão de Frank Lampard, pois o ex-técnico o admirava.
> Veja a tabela da Premier League
No entanto, o alemão tem se impressionado com a qualidade que Gilmour vem apresentando nos treinamentos. O meio-campista participou apenas de duas partidas na atual temporada da Premier League e espera conquistar mais espaço uma vez que deve terminar esta campanha na equipe de Stamford Bridge.

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