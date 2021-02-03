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futebol

Bill é emprestado pelo Flamengo ao Dnipro-1 com opção de compra definida

Meia-atacante de 21 anos já realiza treinos na Europa, em sua primeira experiência internacional. Vínculo atual com o clube ucraniano é de uma temporada...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 12:05

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 12:05

Crédito: Divulgação
Revelado no Ninho do Urubu, Bill está de casa nova. Nesta quarta-feira, o meia-atacante foi anunciado pelo Dnipro-1, da Ucrânia, onde terá um vínculo de empréstimo por uma temporada. Ou seja, ele ainda tem contrato com o Flamengo. No site oficial, o clube ucraniano informou que há uma cláusula de opção de compra definida.De acordo com informações iniciais do jornal "O Dia", a opção de compra estabelecida por ambas as partes equivale a 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,6 milhões). Bill já está treinando com a equipe juvenil em um local apropriado, "devido às regras de quarentena para os cidadãos do Brasil", segundo externou o Dnipro-1.
Bill, inclusive, fez um jogo-treino contra o Skoruk Tomakovka e marcou um belo gol. O Dnipro-1 postou o lance no canal oficial do clube no YouTube e o legendou como "um gol mágico para um iniciante!". Assista:Bill tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2021, mas está em processo de extensão do vínculo por mais um ano - o que é uma prática comum do Rubro-Negro em situações de empréstimo nesse cenário.
+ Veja mais notícias do Flamengo+ Ainda dá para o Fla? Confira e simule a tabela do Brasileirão
Uma das principais promessas recente da base, Bill chegou ao Fla após se destacar pelo Nova Iguaçu e tem, ao todo, 62 gols em 187 partidas pelo clube - sendo um gol e três jogos pelo profissional. Campeão da Copa São Paulo em 2018, o atacante disputou a Série B do Brasileiro de 2019 pela Ponte Preta e, em 2020, esteve cedido ao CRB, onde teve uma passagem apagada e uma saída conturbada. O jovem de 21 anos terá a sua primeira experiência internacional.

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