Bill é emprestado pelo Flamengo ao Dnipro-1 com opção de compra definida

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Revelado no Ninho do Urubu, Bill está de casa nova. Nesta quarta-feira, o meia-atacante foi anunciado pelo Dnipro-1, da Ucrânia, onde terá um vínculo de empréstimo por uma temporada. Ou seja, ele ainda tem contrato com o Flamengo. No site oficial, o clube ucraniano informou que há uma cláusula de opção de compra definida.De acordo com informações iniciais do jornal "O Dia", a opção de compra estabelecida por ambas as partes equivale a 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,6 milhões). Bill já está treinando com a equipe juvenil em um local apropriado, "devido às regras de quarentena para os cidadãos do Brasil", segundo externou o Dnipro-1.

Bill, inclusive, fez um jogo-treino contra o Skoruk Tomakovka e marcou um belo gol. O Dnipro-1 postou o lance no canal oficial do clube no YouTube e o legendou como "um gol mágico para um iniciante!". Assista:Bill tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2021, mas está em processo de extensão do vínculo por mais um ano - o que é uma prática comum do Rubro-Negro em situações de empréstimo nesse cenário.

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