futebol

Bigode grosso: Willian participou de todos os jogos do Palmeiras no ano

Luiz Adriano, machucado, deve ser poupado neste domingo contra o Sport; por isso, Bigode, protagonista em gols e assistências, pode ganhar nova chance como titular no time...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Willian sempre foi um grande nome do elenco do Palmeiras. Presente em momentos decisivos e bastante participativo, foi peça importante nas conquistas recentes do clube. No entanto, após a paralisação das competições por conta do coronavírus, voltou questionado pelo seu desempenho... Só que a história mudou, e o atacante mostrou, mais uma vez, que continua uma importante peça na engrenagem da equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo.
Luiz Adriano, outro nome de extrema importância no clube, não teve lesão constatada na última quinta-feira, na vitória sobre o Corinthians por 2 a 0. Porém, ele deve ser poupado contra o Sport, neste domingo, tanto por conta das dores na coxa esquerda, quanto pela iminente volta da Libertadores, que acontece na próxima semana. Por isso, Willian deve voltar a ser escalado entre os 11 titulares.
Ele é o único do elenco a ter participado de todos os 28 jogos do Palmeiras na temporada, seja como titular (15), seja entrando no decorrer das partidas (13). Como se isso não bastasse, ele também foi quem mais participou de gols até agora: fez nove tentos e deu quatro assistências, sendo responsável direto, portanto, por 13 dos 39 gols do clube em 2020. Willian está apenas atrás do próprio Luiz Adriano na artilharia do Palmeiras (o camisa 10 marcou 11 gols) e é líder isolado de passes para gol.No Brasileirão, ele atuou em oito partidas, mas iniciou em apenas duas delas: contra o Goiás e o Bahia, em empates por 1 a 1. Já nas outros compromissos, entrou quando o jogo já estava rolando e deu assistências nas vitórias contra Santos e Corinthians, além de ter feito o gol da virada sobre o Red Bull Bragantino.
Provavelmente com Willian em campo, o Palmeiras enfrenta o Sport neste domingo, às 19h45, no Allianz Parque, pela décima rodada da competição. A provável escalação tem: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez (Vitor Hugo) e Viña; Patrick de Paula (Bruno Henrique), Gabriel Menino (Ramires) e Zé Rafael; Lucas Lima, Wesley (Gabriel Veron) e Willian.

