Bidu e Rodrigo Andrade são denunciados e podem pegar longa suspensão; confira

A briga de Bidu e Rodrigo Andrade após a vitória do Guarani contra o Novorizontino, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, pode ter sérias consequências para ambos. Os jogadores foram denunciados pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) e podem pegar um longo período de gancho.Os atletas foram enquadrados no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): "Praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente".