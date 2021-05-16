Bidu e Rodrigo Andrade são denunciados e podem pegar longa suspensão; confira

A briga de Bidu e Rodrigo Andrade após a vitória do Guarani contra o Novorizontino, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, pode ter sérias consequências para ambos. Os jogadores foram denunciados pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) e podem pegar um longo período de gancho.Os atletas foram enquadrados no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): "Praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente".
Caso sejam condenados, os jogadores do Bugre podem pegar de 4 a 12 partidas de suspensão. Entretanto, a pena não seria aplicada no Campeonato Brasileiro da Série B, mas teria que ser cumprida na próxima edição do Campeonato Paulista ou Copa Paulista.
O julgamento foi marcado para próxima terça-feira, dia 18 de maio, às 17h, na 2ª Comissão Disciplinar do STJ.