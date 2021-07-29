Bia Zaneratto e outras atletas criam movimento para aumentar a visibilidade do futebol feminino

Crédito: Bia Zaneratto foi a estrela do ataque do Palmeiras na primeira fase do Brasileirão (Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Qual era a moda feminina nos anos 1980? Como eram os aparelhos eletrônicos da época? Muitos talvez nem se lembram. Mas para Formiga, Tamires e Bia Zaneratto, esse contexto tem outro significado. As jogadoras chamaram a atenção e geraram curiosidade ao embarcarem no aeroporto de Portland, nos Estados Unidos, rumo a mais um grande desafio em suas carreiras. Não apenas por todo o sucesso delas dentro dos gramados, mas principalmente pelo estilo retrô, com objetos daquele tempo.

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Mas o ano é 2021 e as atletas têm uma explicação: elas querem dar luz ao movimento #presasnos80, nascido com o objetivo de chamar, de forma leve e bem humorada, a atenção para a importância do apoio ao futebol feminino, que ainda precisa avançar quando o assunto é torcida, visibilidade e investimento, por exemplo, principalmente quando comparado à modalidade masculina. Hoje, o futebol feminino recebe o mesmo aporte de investimento que os homens recebiam há 40 anos atrás.

- Eu nasci em 78, vivi bastante os anos 80 e conversando sobre coisas das décadas passadas com a Tamires e a Bia, a gente brincou que no futebol feminino muitas coisas ainda parecem estar paradas nessas décadas. Daí veio a ideia de levantar esse tema - afirma Formiga.

Veja a tabela completa do Brasileirão Feminino A1Para efeito de comparação, em 2021 os gastos totais de um time feminino giram em torno de R$ 100 mil, valor menor do que o investimento em um único jogador nos anos 1980.

- Precisamos ter cada vez mais visibilidade, mais apoio… Mais atletas fazendo sucesso nas redes sociais, na TV e em programas esportivos. E a torcida pode nos ajudar nessa, pois tudo isso também ajuda a gerar mais investimento - explica Tamires.

- Esse é um dos momentos mais esperados da nossa carreira e entendemos como é importante pra nós e para outras meninas que jogam e são fãs do futebol. Precisamos dar o destaque que o futebol feminino merece -completa formiga.

Para dar força ao movimento e ajudar as jogadoras a fazerem barulho, insira a #presasnos80 e compartilhe a iniciativa.

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