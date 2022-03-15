Bia Cardoso comenta trajetória profissional e revela objetivos no Fluminense: 'Acesso para a A1'

Reforço para a temporada, Bia Cardoso concedeu a primeira entrevista como atleta do Fluminense. A zagueira contou o início de sua carreira no futebol, e como conciliou o esporte com o taekwondo, em que ela é faixa preta. Ela também destacou o apoio de sua família para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. - Perto de casa, conheci o projeto Peneirinha. Depois disso, o futebol foi ficando ainda mais constante na minha vida. No começo de 2011, meu professor de Educação Física falou sobre o Centro Olímpico. Fiz a peneira, mas minha mãe pediu que eu terminasse o que comecei, se referindo ao taekwondo, pois eu já estava na faixa mais avançada e tinha que me formar como professora. Quando ouvi meu nome foi uma sensação de alívio, o técnico conversou comigo e falou que eu tinha passado e que fazia parte do time Centro Olímpico. Foi uma felicidade enorme, mas realmente não podia deixar de lado o taekwondo. No final de 2011 me tornei faixa preta, cumprindo a promessa para a minha mãe - disse. Em 2017, Bia foi contratado pela Juventus da Mooca. Ela permaneceu no time de São Paulo até 2021, quando a equipe foi encerrada por falta de patrocínio. Na temporada passada, a zagueira defendeu o Vasco e disputou a Série A2 do Brasileiro e Carioca Feminino. Em 2022, ela projeta conquistas com as Guerreiras do Fluzão.