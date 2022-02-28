Bi mundial! Conselho aprova inclusão de mais uma estrela nos uniformes de basquete do Flamengo

Campeão mundial após derrotar o San Pablo Burgos (ESP), no Egito, o Flamengo terá uma mudança significativa em seus uniformes do time de basquete. Isso porque, após solicitação do presidente Rodolfo Landim, o Conselho Deliberativo do clube aprovou a inclusão de mais uma estrela na camisa. Agora, haverá duas estrelas próximas ao escudo rubro-negro, em alusão aos títulos intercontinentais, conquistados nos anos de 2014 e 2022. No Code do Flamengo, 779 pessoas participaram da votação: 772 foram a favor da nova medida; sete rejeitaram a mudança.