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Bi mundial! Conselho aprova inclusão de mais uma estrela nos uniformes de basquete do Flamengo

Rubro-Negro conquistou o bicampeonato mundial neste ano, após derrotar o San Pablo Burgos (ESP), no Egito
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Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 13:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 13:58
Campeão mundial após derrotar o San Pablo Burgos (ESP), no Egito, o Flamengo terá uma mudança significativa em seus uniformes do time de basquete. Isso porque, após solicitação do presidente Rodolfo Landim, o Conselho Deliberativo do clube aprovou a inclusão de mais uma estrela na camisa. Agora, haverá duas estrelas próximas ao escudo rubro-negro, em alusão aos títulos intercontinentais, conquistados nos anos de 2014 e 2022. No Code do Flamengo, 779 pessoas participaram da votação: 772 foram a favor da nova medida; sete rejeitaram a mudança.
O FlaBasquete volta à quadra no dia 2 de março, às 20h, para a partida contra o Cerrado, no Maracanãzinho. O jogo será válido pela 17ª rodada do NBB. Depois, a equipe terá dois jogos fora de casa, contra Franca e Rio Claro, antes de mais dois desafios pela Champions League, contra UdeC e Boca Juniors, nos dias 11 e 12 de março.
Crédito: FlamengocomemoraotítulomundialnoEgito(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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