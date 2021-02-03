Betmotion é o novo patrocinador do Fluminense

O Fluminense anunciou, nesta quarta-feira, o Betmotion como novo patrocinador do futebol profissional. A marca estampará o "selo peito" dos camisas dos uniformes do time principal a partir da partida contra o Bahia, nesta noite, em Salvador. O Tricolor quer a vitória para aproximar-se do G4 - confira a classificação e simule as rodadas finais do Brasileirão clicando aqui.

O contrato de patrocínio entre Betmotion e Fluminense é de 12 meses, entre 1º de fevereiro de 2021 e 31 de janeiro de 2022. O presidente Mário Bittencourt falou sobre o acerto com o novo parceiro do futebol profissional do clube.

- Seguimos em busca da expansão da nossa marca. Essa nova parceria, com uma empresa da área de entretenimento, é a quarta fechada dentro da pandemia. É mais um sinal da valorização do projeto do Fluminense - disse.O Betmotion atua em várias frentes e trabalha com mais de 40 provedores, possuindo mais de 3.500 jogos em diferentes áreas, como apostas esportivas, bingo e cassino, entre outras atividades. No Brasil, é patrocinador oficial do Novo Basquete Brasil (NBB) e tem Cristiane, jogadora de futebol feminino da Seleção Brasileira, como Embaixadora. Em 2020, a empresa esteve presente nas transmissões via streaming do Campeonato Brasileiro Feminino A1, Campeonatos Italiano e Alemão e na Stockcar, na Bandeirantes.