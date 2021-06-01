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Betmotion confirma rescisão com o Fluminense após anúncio do master: 'Temos orgulho dos bons resultados'

Empresa deixa o clube meses antes do fim do contrato após o Flu fechar com outra casa de apostas como patrocinador master...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jun 2021 às 17:06

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 17:06

Crédito: Mailson Santana/Fluminense F.C.
Com o anúncio do novo patrocinador master, o Fluminense acabou perdendo outro parceiro. A casa de apostas Betmotion confirmou a rescisão unilateral do contrato com o clube, que tinha validade até o final de março de 2022. Em comunicado, a empresa afirma que tinha a intenção de cumprir o vínculo integralmente, mas o acerto com uma marca do mesmo segmento impediu.
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O L! havia antecipado o fim da parceria. O Betmotion, que estampava o "selo peito" da camisa, estava de olho nas tratativas e esperava uma oficialização por parte do Flu. O Tricolor acertou um vínculo com a Betano válido por duas temporadas.
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- Agradecemos ao torcedor do Flu que, desde o início da parceria, se mostrou presente em todas as ativações da marca nas redes sociais. Jamais esqueceremos os guerreiros que jogaram junto com Betmotion durante o período em que estivemos lado a lado. (...) Temos orgulho dos bons resultados e a Tropa do Flu será sempre bem-vinda para continuar ganhando junto conosco em nosso site - escreveu a empresa. Veja a nota completa:
"O Betmotion confirma que o contrato com o Fluminense foi encerrado de maneira unilateral pelo clube. O vínculo tinha validade até o final de março de 2022 e a nossa intenção era o de cumpri-lo integralmente.
Agradecemos ao torcedor do Flu que, desde o início da parceria, se mostrou presente em todas as ativações da marca nas redes sociais. Jamais esqueceremos os guerreiros que jogaram junto com Betmotion durante o período em que estivemos lado a lado.
Nosso compromisso de fomentar o esporte brasileiro continua. Temos histórico de ações com futebol feminino, UFC, futsal, automobilismo, basquete e seguiremos investindo esforços no futebol masculino.
Temos orgulho dos bons resultados e a Tropa do Flu será sempre bem-vinda para continuar ganhando junto conosco em nosso site!
Obrigado, Tropa do Flu.".

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