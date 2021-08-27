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futebol

Betis x Real Madrid: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Real Madrid espera se recuperar de tropeço contra o Levante na última rodada e técnico Carlo Ancelotti estuda iniciar a partida com Vinícius Júnior como titular...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 14:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 14:01
Crédito: Vinícius Júnior vem sendo destaque do Real Madrid (Jose Miguel FERNANDEZ / AFP
O Real Madrid viaja para encarar o Betis neste sábado, às 17h (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. A equipe de Carlo Ancelotti busca se recuperar do tropeço sofrido na última rodada contra o Levante e o comandante italiano não descarta iniciar a partida com Vinícius Júnior.Pontos a melhorar
- Não trabalhamos para empatar. Isso não se faz no Real Madrid, embora às vezes possa ser bom. O Betis joga bem, se reforçou e possui um treinador experiente. Temos que melhorar na defesa. A chave será nos defender bem, pois no sistema ofensivo tudo está funcionando - analisou Ancelotti.
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Vinícius Júnior
Na coletiva de imprensa, Ancelotti também ressaltou que Vinícius Júnior é "um titular, mas que não começou nas duas primeiras partidas". O italiano elogiou o jovem brasileiro pelos gols marcados e deu indícios de que o ponta poderia iniciar a partida deste sábado por conta do bom desempenho.
FICHA TÉCNICA:Betis x Real Madrid
Data e horário: 28/8/2021, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Benito Villamarín, em Sevilha (ESP)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BETIS (Técnico: Manuel Pellegrini)Silva; Montoya, Gonzalez, Ruiz e Miranda; Guardado e Canales; Rodri, Fekir e Juanmi; Iglesias
Desfalques: Alex Moreno, Sabaly e Diego Lainez (machucados)
REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)Courtois; Carvajal, Militão, Alaba e Gutiérrez; Valverde, Casemiro e Isco; Vinícius Júnior, Benzema e Bale
Desfalques: Toni Kroos, Dani Ceballos, Ferland Mendy e Nacho (machucados)

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