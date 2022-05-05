Benzema se torna o terceiro maior artilheiro da história da Champions

Com uma virada histórica sobre o Manchester City, o Real Madrid está na 17ª final de Champions League de sua história. Os espanhóis perdiam por 1 a 0 até os 45 minutos do 2º tempo, quando o brasileiro Rodrygo empatou o jogo. Um minuto depois veio o 2 a 1, novamente com o ex-santista estufando as redes. A vaga veio na prorrogação, quando Benzema, de pênalti, fechou o placar em 3 a 1.> GALERIA: City segue sem Champions: listamos 14 clubes tradicionais que nunca levaram a competição

Autor do gol da classificação, o francês se tornou o terceiro maior artilheiro da história da competição europeia, empatando com o polonês Lewandowski, do Bayern de Munique. Aos 34 anos de idade, o camisa 9 madridista soma 86 gols em 141 partidas, sendo 74 destes tentos anotados pela equipe merengue e 12 pelo Lyon, da França.

Agora, Benzema aparece atrás somente de Cristiano Ronaldo, o líder do ranking, com 140 bolas na rede, e Lionel Messi, o segundo, com 125. Dos três, porém, apenas o centroavante do Real estará na decisão da Liga dos Campeões desta temporada. O Liverpool, da Inglaterra, será o adversário.

MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DA CHAMPIONS

1º - Cristiano Ronaldo - 140 gols2º - Messi - 125 gols3º - Benzema - 86 golsLewandowski - 86 gols5º - Raul - 71 gols6º - Ruud van Nistelrooy - 56 gols7º - Thomas Müller - 52 gols8º - Henry - 50 gols9º - Di Stéfano - 49 gols10º - Ibrahimovic - 48 golsShevchenko - 48 gols