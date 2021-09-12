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Benzema rasgas elogios a Vinicius Júnior após vitória: 'Mostrou que pode jogar pelo Real Madrid'

Atacante francês marcou um hat-trick e elogiou o ponta brasileiro após o fim da partida deste domingo contra o Celta...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 18:49

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2021 às 18:49
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Após a vitória do Real Madrid por 5 a 2 sobre o Celta de Vigo, o atacante francês Karim Benzema, autor de um hat-trick na partida deste domingo rasgou elogios ao brasileiro Vinicius Júnior, que marcou um gols da equipe merengue.Veja a tabela do Espanhol
No fim do confronto deste domingo, Karim Benzema, autor de três gols na vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo, concedeu entrevista e exaltou Vinicius Júnior, que marcou um gol.
- Vinicius é um fenômeno, gosto muito de jogar com ele. Mostrou que pode jogar pelo Real Madrid - disse Karim Benzema em entrevista após o final do confronto.
Invicto em LaLiga, o Real Madrid é líder do Campeonato Espanhol com 10 pontos somados em quatro partidas.
O Real Madrid enfrenta a Inter de Milão às 16h (de Brasília) desta quarta-feira pela Champions League. O Celta de Vigo, por sua vez, enfrenta o Cádiz neste sábado, às 16h (de Brasília), em partida de LaLiga.

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