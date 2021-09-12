Benzema rasgas elogios a Vinicius Júnior após vitória: 'Mostrou que pode jogar pelo Real Madrid'

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

Após a vitória do Real Madrid por 5 a 2 sobre o Celta de Vigo, o atacante francês Karim Benzema, autor de um hat-trick na partida deste domingo rasgou elogios ao brasileiro Vinicius Júnior, que marcou um gols da equipe merengue.Veja a tabela do Espanhol

No fim do confronto deste domingo, Karim Benzema, autor de três gols na vitória do Real Madrid sobre o Celta de Vigo, concedeu entrevista e exaltou Vinicius Júnior, que marcou um gol.

- Vinicius é um fenômeno, gosto muito de jogar com ele. Mostrou que pode jogar pelo Real Madrid - disse Karim Benzema em entrevista após o final do confronto.

Invicto em LaLiga, o Real Madrid é líder do Campeonato Espanhol com 10 pontos somados em quatro partidas.