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Benzema perde dois pênaltis, mas Real Madrid vence o Osasuna e fica ainda mais perto do título espanhol

Time de Carlo Ancelotti sofre em Pamplona, mas consegue somar mais três pontos importantes para se aproximar do 35º título da competição nacional...
LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2022 às 18:30

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 18:30

Com a mão na taça. Nesta terça-feira, o Real Madrid visitou o Osasuna pelo Campeonato Espanhol e o time de Carlo Ancelotti deu mais um grande passo na busca pelo título nacional. Com gols de Alaba, Asensio e Lucas Vázquez, os Merengues venceram por 3 a 1 no Estádio Reyno de Navarra. Budimir fez para o time da casa.ZAGUEIRO ARTILHEIROO Real Madrid não precisou de muito tempo para abrir o placar e iniciar mais uma vitória. Aos 12 minutos, em jogada ensaiada, Benzema recebeu lançamento em cobrança de falta e tocou para o meio. Alaba finalizou para defesa do goleiro, mas aproveitou o rebote para marcar.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
TUDO IGUALA vantagem merengue não durou muito. Logo na saída de bola, o Osasuna se lançou ao ataque em jogada pela direita e Ávila invadiu a área, cruzando rasteiro. A bola sobrou na segunda trave, para Budimir ficar livre e empurrar para o gol vazio.
OPORTUNISMOAinda no primeiro tempo, aos 44 minutos, Dani Ceballos recebeu lançamento nas costas da marcação e parou em defesa do goleiro Sergio Herrera. No rebote, Asensio chegou dividindo com a marcação e bateu para o fundo das redes no Estádio Reyno de Navarra.
PÊNALTIS PERDIDOSNo segundo tempo, o Real Madrid teve duas grandes oportunidades de marcar, ambas com o artilheiro Karim Benzema. Rodrygo sofreu pênaltis aos cinco e aos 12 minutos, mas o camisa 9 perdeu as duas chances, parando em duas defesas do goleiro Sergio Herrera.
FECHOU O CAIXÃONos acréscimos, precisando o resultado, o Osasuna se lançou ao ataque desesperadamente, mas acabou dando espaço para contra-ataque. Em uma jogada rápida, Vini Jr. deixou um marcador no chão e tocou para Lucas Vázquez bater e fechar a conta.
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SEQUÊNCIAReal Madrid e Osasuna não entram em campo no próximo fim de semana, já que a rodada do Campeonato Espanhol será paralisado para a final da Copa do Rei. Na próxima terça-feira, o time merengue encara o Manchester City, pela Champions League. No dia 1º de maio, o Osasuna joga com Elche, pela La Liga.
Crédito: AsensiofezumdosgolsdoRealMadridnavitóriasobreoOsasuna(Foto:ANDERGILLENEA/AFP

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