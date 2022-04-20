Benzema perde dois pênaltis, mas Real Madrid vence o Osasuna e fica ainda mais perto do título espanhol

Com a mão na taça. Nesta terça-feira, o Real Madrid visitou o Osasuna pelo Campeonato Espanhol e o time de Carlo Ancelotti deu mais um grande passo na busca pelo título nacional. Com gols de Alaba, Asensio e Lucas Vázquez, os Merengues venceram por 3 a 1 no Estádio Reyno de Navarra. Budimir fez para o time da casa.ZAGUEIRO ARTILHEIROO Real Madrid não precisou de muito tempo para abrir o placar e iniciar mais uma vitória. Aos 12 minutos, em jogada ensaiada, Benzema recebeu lançamento em cobrança de falta e tocou para o meio. Alaba finalizou para defesa do goleiro, mas aproveitou o rebote para marcar.

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TUDO IGUALA vantagem merengue não durou muito. Logo na saída de bola, o Osasuna se lançou ao ataque em jogada pela direita e Ávila invadiu a área, cruzando rasteiro. A bola sobrou na segunda trave, para Budimir ficar livre e empurrar para o gol vazio.

OPORTUNISMOAinda no primeiro tempo, aos 44 minutos, Dani Ceballos recebeu lançamento nas costas da marcação e parou em defesa do goleiro Sergio Herrera. No rebote, Asensio chegou dividindo com a marcação e bateu para o fundo das redes no Estádio Reyno de Navarra.

PÊNALTIS PERDIDOSNo segundo tempo, o Real Madrid teve duas grandes oportunidades de marcar, ambas com o artilheiro Karim Benzema. Rodrygo sofreu pênaltis aos cinco e aos 12 minutos, mas o camisa 9 perdeu as duas chances, parando em duas defesas do goleiro Sergio Herrera.

FECHOU O CAIXÃONos acréscimos, precisando o resultado, o Osasuna se lançou ao ataque desesperadamente, mas acabou dando espaço para contra-ataque. Em uma jogada rápida, Vini Jr. deixou um marcador no chão e tocou para Lucas Vázquez bater e fechar a conta.

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SEQUÊNCIAReal Madrid e Osasuna não entram em campo no próximo fim de semana, já que a rodada do Campeonato Espanhol será paralisado para a final da Copa do Rei. Na próxima terça-feira, o time merengue encara o Manchester City, pela Champions League. No dia 1º de maio, o Osasuna joga com Elche, pela La Liga.