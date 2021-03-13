Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Benzema marca dois e salva o Real Madrid contra o Elche

Na primeira etapa, time de Zidane pouco produziu ofensivamente. No segundo tempo, os visitantes largaram na frente e os merengues conquistaram a vitória com gols de Benzema...

Publicado em 13 de Março de 2021 às 14:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mar 2021 às 14:08
Crédito: Benzema marcou dois gols e salvou Real Madrid diante do Elche (GABRIEL BOUYS / AFP
O Real Madrid conquistou grande vitória contra o Elche por 2 a 1 pelo Campeonato Espanhol. Com o resultado, a equipe de Zidane ultrapassa o Barcelona, que só joga na segunda-feira, e assume a vice-liderança da La Liga. Na partida, os merengues saíram perdendo e Benzema foi o grande responsável pela vitória marcando os dois gols da virada merengue.JOGO FRACOApesar do favoritismo, o Real Madrid não conseguiu fazer valer a superioridade técnica em campo. A única finalização com direção ao gol saiu dos pés de Isco, mas para fácil defesa de Badía. Aos 33, Vinícius Júnior fez boa jogada pela direita, encontrou Benzema livre na área, mas o francês desperdiçou a melhor chance merengue no primeiro tempo e mandou para fora.
> Veja a tabela da La Liga
OLHA A ZEBRAAos 12 minutos da segunda etapa, o Elche chegou com perigo pela primeira vez com Carrillo recebendo passe dentro da área e batendo para ótima defesa de Courtois. O modesto visitante não se intimidou com o Real Madrid do outro lado e aos 15 minutos abriu o placar com Dani Calvo marcando de cabeça após cobrança de escanteio.
BENZEMITO​Após sofrer o gol, Zidane mexeu na equipe e promoveu as entradas de Modric, Kroos e Rodrygo. Aos 27 minutos, o croata recebeu passe após cobrança de escanteio curto, cruzou para dentro da área e Benzema empatou de cabeça. Nos acréscimos, o atacante tabelou com Rodrygo e finalizou de primeira para marcar o gol da virada merengue.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados