  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Benzema fica a um gol de se tornar um dos dez maiores artilheiros da história de La Liga
futebol

Benzema fica a um gol de se tornar um dos dez maiores artilheiros da história de La Liga

Atacante francês marcou duas vezes na estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 20:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2021 às 20:01
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
A temporada 2021/2022 começou para Karim Benzema da mesma forma como terminou a anterior: com bola na rede. Artilheiro do Real Madrid no último ano, com 30 gols, o francês marcou duas vezes na estreia do time no Campeonato Espanhol, neste sábado, onde goleou o Alavés por 4 a 1.
Aos 33 anos de idade, o camisa 9 agora está a apenas um tento de se tornar um dos dez maiores artilheiros da história de La Liga. Na Espanha desde 2009, quando foi contratado pelo Real junto ao Lyon, da França, Benzema já marcou 194 vezes na competição nacional, apenas uma a menos que Mundo, espanhol que brilhou pelo Valencia na década de 1940.
Quem lidera o ranking é um outro estrangeiro, que movimentou o mercado do futebol recentemente: Messi. Ídolo do Barcelona e novo reforço do Paris Saint-Germain, o argentino anotou 474 gols em sua longa e histórica passagem pelo clube da Catalunha. Cristiano Ronaldo, ex-companheiro de Benzema no Real e atualmente na Juventus, da Itália, vem em segundo com 311. Veja o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO CAMPEONATO ESPANHOL
1º - Messi - 474 gols2º - Cristiano Ronaldo - 311 gols3º - Telmo Zarra - 251 gols4º - Hugo Sánchez - 234 gols5º - Raúl - 228 gols6º - Di Stéfano - 227 gols7º - César Rodriguez - 226 gols8º - Quini - 219 gols9º - Pahiño - 211 gols10º - Mundo - 195 gols11º - Benzema - 194 gols

Tópicos Relacionados

real madrid
Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

