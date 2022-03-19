Benzema desfalca o Real Madrid e não enfrenta o Barcelona

O atacante Karim Benzema não irá defender o Real Madrid no confronto contra o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol, neste domingo. O centroavante não está 100% fisicamente e o técnico Carlo Ancelotti confirmou que o francês não irá participar da partida.- É um jogador de 34 anos e isso pode acontecer. São pequenas lesões e tem se recuperado muito rápido. Teremos duas semanas para trabalhar com ele e logo voltará a marcar a diferença. Não me preocupa que não jogue amanhã, pois temos tempo para jogue no final da temporada.
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Sem Benzema, o Real Madrid tem algumas alternativas para o início do El Clásico. O nome de Gareth Bale está sendo cotado para assumir o posto do camisa nove, embora tenha que atuar em uma função diferente da qual está acostumado.
Além do galês, o clube merengue também tem outras opções no setor ofensivo, como Rodrygo, Mariano Díaz, Jovic, Isco e Hazard. Além de Benzema, o comandante italiano também não conta com Ferland Mendy e Marcelo é uma opção para assumir a titularidade da lateral-esquerda.