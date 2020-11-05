Benjamin Kuscevic chega ao Palmeiras prometendo raça; conheça o zagueiro chileno

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A contratação do zagueiro chileno Benjamin Kuscevic pegou todos os palmeirenses de surpresa nesta última quarta-feira (4). Sem alarde, o clube informou a contratação do jogador de 24 anos em suas redes sociais.

Em vídeo para a TV Palmeiras, Kuscevic admitiu que está realizando um sonho de criança em jogar no clube: ​Quem é esse zagueiro que chegou em São Paulo de surpresa e já deve ficar a disposição de Abel Ferreira nas próximas semanas?

​Benjamin Kuscevic é formado nas categorias de base da Universidad Católica, do Chile. Com um futuro promissor, o destro pode se tornar um grande zagueiro em um futuro próximo.

​Isso explica o longo contrato de quatro anos que o Verdão fez com o atleta. Além de acreditar no potencial de crescimento do jogador, o Verdão vê a possibilidade de lucro com uma futura venda para a Europa.

PONTOS FORTES

​Com 1,86 de altura, Benjamin é forte no jogo aéreo, mas também é forte na saída de bola, algo que o técnico Abel Ferreira pode utilizar com seu estilo de jogo.

​Kuscevic é um zagueiro que foi formado para receber a bola do goleiro e fazer o primeiro passe; ele não é propriamente um zagueiro construtor, mas um zagueiro que apoia bem a construção, pois oferece segurança para os demais zagueiros e laterais ao seu entorno poderem progredir. ​Ele, portanto, funciona mais como um primeiro homem, aquele que em geral toca na bola que sai dos pés do goleiro, mas também é um ótimo último homem, pois é rápido e tem boa leitura nas transições defensivas.

​Outra qualidade de 'El Patrón', apelido do zagueiro no Chile, é a boa leitura na hora do combate do drible adversário. Dificilmente dá um bote errado.REAL MADRID

​Kuscevic passou pelas categorias de base do Real Madrid entre 2014 e 2015, mas não se adaptou às canteras do Real e, após poucas oportunidades, acabou voltando para Santiago, no Chile.

​DESEJADO PELOS GRINGOS

​A prova de que Benjamin Kuscevic é um jogador de muito potencial se dá pelo fato de Eduardo Coudet e Jorge Sampaoli, dois argentinos que fazem bom trabalho no Brasil e conhecem bem o mercado sul-americano, tiveram interesse em sua contratação.

​PONTOS NEGATIVOS

​Além de estar um bom tempo sem jogar e chegar no clube lesionado, Kuscevic precisa evoluir no passe longo, nos lançamentos e nas inversões de bola. Abel Ferreira terá que trabalhar muito esse tipo de fundamento com ele. ​Perfil:

​Nome: Benjamin Kuscevic Jaramillo​Nacionalidade: Chileno/CroataData de Nascimento: 02 de maio de 1996 (24 anos)​Altura: 1,85Títulos: 2 Campeonatos Chilenos e 2 Supercopas do Chile