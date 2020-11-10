Benítez será comprado ou não pelo Vasco? 'Decisão conjunta com o próximo presidente'

Uma eleição. Outra eleição. Constante desacordo entre as forças políticas do clube. Ações judiciais. O infindável processo eleitoral do Vasco de 2020 pode ter desdobramentos negativos em campo. A proposta feita pelo Cruz-Maltino para a compra de Benítez e aceita pelo Independiente (ARG) está, agora, em compasso de espera. E por opção do atual mandatário vascaíno.- É um investimento. Eu tinha um projeto e acho que isso tem que ser discutido com o próximo presidente. Sempre fui muito responsável à frente do clube. E essa tem que ser uma decisão conjunta com o próximo presidente. Espero que tenhamos logo essa decisão. Não acho honesto fazer um movimento que vai impactar na próxima gestão. E, diferentemente de alguns, eu penso no futuro do clube - afirmou Alexandre Campello, na mesma entrevista coletiva em que afirmou que não vai concorrer no pleito marcado para este sábado.