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Benítez se despede dos companheiros e da torcida do Vasco: 'Deus queira que, um dia, eu possa voltar'

Sem acordo para a permanência do meia argentino em São Januário, ele retorna ao Independiente, clube do qual ele foi emprestado. Ele se tornou referência técnica na Colina...

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 17:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 dez 2020 às 17:36
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Já não há mais esperança. Martín Benítez vai voltar para o Independiente. Sem acordo para continuidade no Vasco e uma vez que ele está lesionado, o meia argentino nem vai jogar contra o Athletico-PR, neste domingo. Por isso mesmo, na atividade da última quinta-feira, ele se despediu dos companheiros de Cruz-Maltino e, na Vasco TV, se direcionou aos torcedores.- Agradeço a todos. Encontrei aqui um time muito forte. Como se diz, as adversidades nos fazem mais forte. Sei que as coisas não estão boas, mas o jogo que fizeram com o Santos foi muito legal e essa é a força que temos todos juntos. Creio que esse tempo de merda vai passar. Aqui existem boas pessoas e jogadores de muita qualidade, e sei que daqui a alguns anos estarão brigando lá em cima. Desejo o melhor. Muito obrigado a tudo que fizeram por mim. Fizeram muito pela minha adaptação, foi muito rápido. Foi minha primeira experiência fora da Argentina. O que fizeram foi muito legal, agradeço. Estarei na torcida daqui em diante. Que todos fiquem felizes. Desejo um Feliz Natal e, quando acabar o campeonato, que estejam todos juntos para botar o Vasco para cima. Foi muito lindo estar aqui, sério. Um prazer - garantiu, após a atividade, direcionado aos jogadores e comissão técnica.
Em seguida, o jogador de 26 anos se direcionou à câmera da Vasco TV. O vídeo foi publicado nas contas do Cruz-Maltino nas redes sociais na noite da última quinta-feira.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
- É um dia muito especial, estou agradecendo às pessoas que estiveram no dia a dia. Eu fui muito feliz nesse tempo em que estive aqui no Vasco. Quero agradecer porque fizeram muita coisa para que eu ficasse tranquilo e isso foi uma coisa muito importante. Gostaria muito de jogar com o torcedor, mas não foi possível. Torcedores invadiram minhas redes sociais, fizeram muitas coisas comigo e isso me deu muita confiança. Deus queira que, um dia, eu possa voltar, jogar com o torcedor e dar sempre o melhor para o Vasco - concluiu.

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