Benítez se despede dos companheiros e da torcida do Vasco: 'Deus queira que, um dia, eu possa voltar'

Já não há mais esperança. Martín Benítez vai voltar para o Independiente. Sem acordo para continuidade no Vasco e uma vez que ele está lesionado, o meia argentino nem vai jogar contra o Athletico-PR, neste domingo. Por isso mesmo, na atividade da última quinta-feira, ele se despediu dos companheiros de Cruz-Maltino e, na Vasco TV, se direcionou aos torcedores.- Agradeço a todos. Encontrei aqui um time muito forte. Como se diz, as adversidades nos fazem mais forte. Sei que as coisas não estão boas, mas o jogo que fizeram com o Santos foi muito legal e essa é a força que temos todos juntos. Creio que esse tempo de merda vai passar. Aqui existem boas pessoas e jogadores de muita qualidade, e sei que daqui a alguns anos estarão brigando lá em cima. Desejo o melhor. Muito obrigado a tudo que fizeram por mim. Fizeram muito pela minha adaptação, foi muito rápido. Foi minha primeira experiência fora da Argentina. O que fizeram foi muito legal, agradeço. Estarei na torcida daqui em diante. Que todos fiquem felizes. Desejo um Feliz Natal e, quando acabar o campeonato, que estejam todos juntos para botar o Vasco para cima. Foi muito lindo estar aqui, sério. Um prazer - garantiu, após a atividade, direcionado aos jogadores e comissão técnica.