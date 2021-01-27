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Benítez e Bastos: assista aos dois gols de falta do Vasco no Brasileiro

Na última partida, o argentino empatou o jogo com o Palmeiras. No primeiro jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro, o volante, que não está mais no clube, marcou o dele...

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 19:34

LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 19:34
O Vasco tem dois gols de falta no Campeonato Brasileiro. O mais recente foi contra o Palmeiras, nesta terça-feira, marcado por Benítez. O outro foi contra o Sport, no primeiro jogo do Cruz-Maltino na competição. Fellipe Bastos, que não está mais no clube, foi o autor. Tem sido raro no futebol como um todo. O próprio Vanderlei Luxemburgo citou.Benitez marcou um golaço de falta contra o Palmeiras (André Durão)- O legal é que teve gol de falta. Há muito tempo não se via gol de falta. É uma situação que todo mundo quer ver. No futebol brasileiro se faz poucos gols de falta, hoje em dia - avaliou o treinador, logo após a partida.

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