Benítez e Bastos: assista aos dois gols de falta do Vasco no Brasileiro

O Vasco tem dois gols de falta no Campeonato Brasileiro. O mais recente foi contra o Palmeiras, nesta terça-feira, marcado por Benítez. O outro foi contra o Sport, no primeiro jogo do Cruz-Maltino na competição. Fellipe Bastos, que não está mais no clube, foi o autor. Tem sido raro no futebol como um todo. O próprio Vanderlei Luxemburgo citou.Benitez marcou um golaço de falta contra o Palmeiras (André Durão)- O legal é que teve gol de falta. Há muito tempo não se via gol de falta. É uma situação que todo mundo quer ver. No futebol brasileiro se faz poucos gols de falta, hoje em dia - avaliou o treinador, logo após a partida.